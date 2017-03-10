﻿الدوري الألماني: البايرن ودورتموند يستأنفان النشاط المحلي بعد التألق الأوروبي

برلين – د ب أ: يستأنف بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند نشاطهما المحلي اليوم، بعدما حققا انتصارين هائلين في دوري أبطال أوروبا ليصعدا إلى دور الثمانية.

واكتسح البايرن مضيفه ارسنال 5/1 في لندن ليحقق الفوز 10/2 في مجموع المباراتين. ويتطلع البايرن للمحافظة على فارق السبع نقاط التي تفصله في الصدارة عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ، خلال مواجهته ضيفه اينتراخت فرانكفورت في المرحلة الرابعة والعشرين. ويسعى دورتموند لتعزيز فرصته في التاهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال الفوز على مضيفه هيرتا برلين، بعدما اكتسح بنفيكا البرتغالي 4/صفر ليفوز 4/1 في مجموع المباراتين. ويحلم البايرن لتحقيق الثلاثية التاريخية التي وصل اليها في 2013، عندما فاز بالبوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال. ومن جانبه اعترف المدافع ماتس هوميلز بأن ارسنال كان الأفضل خلال المواجهة لكن طرد مدافعه لوران كوشيلني كان النقطة الفاصلة في المباراة. ويلعب البايرن مع فرانكفورت بعدما حقق ثمانية انتصارات في أخر تسع مباريات في جميع المسابقات، بينما يعاني اينتراخت السادس بعد خسارته أربع مباريات على التوالي محليا.

المنافس الأبرز للبايرن ليس دورتموند، لكن لايبزيغ الذي يواصل مفاجآته بعد الصعود للبوندسليغا، ويلتقي ضيفه فولفسبورغ بعدما تعادل في مباراته الأخيرة مع اوغسبورغ 2/2. ويحتل دورتموند المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن هوفنهايم الرابع، في الصراع على بطاقة التأهل المباشر الأخير لدور المجموعات الأوروبي. ويلتقي دورتموند مع مضيفه هيرتا برلين الخامس، فيما يلاقي هوفنهايم مضيفه فرايبورغ الثامن. واستعاد دورتموند مستواه المعهود بعد فترة من التذبذب، وحقق اربعة انتصارات متتالية. وأكد توماس توشيل مدرب دورتموند أن فريقه «سجل مسيرة رائعة في النصف الثاني من مباراة بنفيكا»، حيث سجل خلاله ثلاثة أهداف. وتألق النجم الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ وسجل ثلاثة أهداف في شباك بنفيكا. ولا بديل أمام دارمشتاد متذيل الترتيب سوى الفوز على ماينز إذا أراد إحياء فرصة البقاء بدوري الأضواء. كما يواجه انغولشتاد الثاني من القاع، شبح الهبوط قبل مباراته أمام ضيفه كولن. ويستضيف هامبورغ الثالث من القاع بوروسيا مونشنغلادباخ، ويلتقي شالكه مع أوغسبورغ.