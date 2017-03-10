﻿الدوري الانكليزي: هال يتطلع إلى الاستفادة من غياب منافسيه لتعزيز فرص البقاء

لندن – د ب أ: يتطلع هال إلى الاستفادة من غياب معظم منافسيه في صراع البقاء بالدوري الإنكليزي والتقدم خطوة جديدة على طريق البقاء من خلال مباراته اليوم أمام سوانزي في المرحلة الثامنة والعشرين.

وإذا حقق هال بقيادة مدربه ماركو سيلفا الفوز في مباراة اليوم، ستكون دفعة قوية له على طريق البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل. وتأجلت مباريات كل من سندرلاند وميدلزبره وكريستال بالاس أصحاب المراكز 20 و18 و17 على الترتيب، بسبب مباريات دور الثمانية في كأس الاتحاد. وسيكون هال صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، الوحيد من رباعي القاع الذي سيخوض مباراته بدون تأجيل، ما يمنحه فرصة ذهبية للضغط على منافسيه في صراع البقاء بشرط تحقيق الفوز على سوانزي. وحصد هال 21 نقطة منها 16 نقطة في المباريات التي خاضها على ملعبه. ومنذ التعاقد مع المدرب سيلفا في كانون الثاني/ يناير، لم يخسر هال أيا من المباريات الخمس على ملعبه. ويرى آندي روبرتسون مدافع الفريق أن مستوى الفريق الرائع على ملعبه سيكون حاسما بشكل كبير في البقاء بالدوري الممتاز. وأوضح: «عليك الفوز بالمباريات التي تقام على ملعبك، حتى تمنح نفسك الفرصة. انظروا إلى بيرنلي الثاني عشر. حصد نقطتين فقط خارج ملعبه هذا الموسم، لكنه يسير في أمان بسبب المباريات التي خاضها على ملعبه… إذا حافظنا على مستوانا في المباريات التي نخوضها على ملعبنا، سنمنح أنفسنا الفرصة». ويواجه هال اختبارا متكافئا إلى حد ما، حيث يلتقي سوانزي السادس عشر بفارق خمس نقاط فقط أمام هال، الذي خسر مباراته السابقة 1/3 على ملعب ليستر. وأكد روبرتسون أن لاعبي الفريق يدينون للجماهير برد فعل.

ويستضيف بورنموث، الخامس عشر بفارق الأهداف فقط أمام سوانزي، ويستهام الذي يفتقد جهود المدافع تايرون مينغس الذي يبدأ تنفيذ عقوبة إيقافه خمس مباريات، وقد يؤدي غيابه إلى مشاركة بيلي كارجيل ضمن التشكيلة الأساسية للفريق بعدما لعب كبديل في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل مع مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع. ويستطيع ليفربول الرابع، تقليص الفارق مع توتنهام ومانشستر سيتي إلى نقطة واحدة إذا تغلب على ضيفه بيرنلي الأحد. ويبدو أن تغلب ليفربول على فرق النصف الأدنى من جدول الترتيب أكثر صعوبة من مواجهاته مع فرق المراكز الأولى. ويرى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أن مفتاح الفوز يكمن في البداية القوية مثلما كان الحال في مباراة الفريق أمام ضيفه أرسنال مطلع هذا الأسبوع. وأوضح: «قدمنا بداية سريعة وسيطرنا على المباراة منذ البداية… صنعنا العديد من الفرص». ويلتقي إيفرتون السابع مع وست بروميتش ألبيون الثامن.