﻿الحارس هارت يستبعد عودته إلى مانشستر سيتي!

لندن – د ب أ: استبعد حارس المنتخب الإنكليزي جو هارت العودة من فريق تورينو الإيطالي، المعار له حاليا من مانشستر سيتي، والمشاركة من جديد مع الفريق الإنكليزي.

وخرج هارت من حسابات السيتي مع تولي جوسيب غوارديولا تدريب الفريق الصيف الماضي. وقال هارت: «يمكنني أن أقول إنني فائض عن احتياجات فريقي الأساسي (السيتي) في الوقت الحالي. يجب أن أكون واقعيا. أعشق ذلك النادي وأقول دائما إنني سأكون معه طالما كان بحاجة إلي.» وأضاف: «لكنني أتمسك بالحذر دائما عندما أقول هذا، لأنني أدرك أن الأمور يمكن أن تتغير بشكل سريع للغاية في الأندية الكبيرة، كما يمكن أن تتغير الآراء أو يتغير المسؤولون». وأشار إلى أنه ليس مهووسا بالتفكير في العودة للدوري الإنكليزي، وإنما يهتم بشكل أكبر بأن يكون الحارس الأول، أيا كان الفريق الذي يلعب له. وقال: «لا يمكن أن تحظى بحب الجميع، ولن تحظى برغبة جميع الفرق في إشراكك أساسيا، وهذا جانب تجاري في اللعبة تعايشت معه ولن أتعامل معه باعتباره أمرا شخصيا بالتأكيد.» وأضاف: «أرغب في المشاركة، فأنا أعشق كرة القدم، فإذا كانت هذه الفرصة غير متاحة أمامي بفريق ما، سأبحث عنها بفريق آخر، حتى وإن كانت بعيدة عن بلادي.»