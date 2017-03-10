﻿الدوري الإسباني: برشلونة وريال مدريد يستأنفان الصراع على اللقب بعد العبور الأوروبي

مدريد – د ب أ: بعد بلوغهما دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بجدارة، يستأنف برشلونة وريال مدريد صراعهما المحتدم على لقب الدوري الأسباني من خلال المرحلة السابعة والعشرين والتي تنطلق فعالياتها اليوم.

ويحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو لاكورونيا الأحد، فيما يستضيف الريال فريق ريال بيتيس في اليوم ذاته. ويخوض قطبا الكرة الأسبانية هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق كل منهما فوزا رائعا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال. وقلب الريال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز كبير 3/1 على مضيفه نابولي الإيطالي، فيما حقق برشلونة فوزا كاسحا 6/1 على باريس سان جيرمان ليقلب هزيمته صفر/4 في مباراة الذهاب بباريس قبل ثلاثة أسابيع إلى فوز رائع وتاريخي 6/5 في مجموع المباراتين على عكس كل التوقعات. ومن المؤكد أن برشلونة بقيادة مدربه لويس إنريكي سيثير موجة من الرعب لدى منافسيه بعد هذا الفوز الكاسح والأداء الملحمي الذي قدمه اللاعبون. ويتصدر برشلونة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام الريال الذي خاض 25 مباراة وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وتبدو مهمة برشلونة، على الأقل من الناحية النظرية، سهلة في مواجهة ديبورتيفو الذي يحتل المركز السادس عشر بعد تعادله 1/1 مع ريال بيتيس في المرحلة الماضية. وقال إنريكي: «علينا أن نحاول ونفوز بكل شيء… علينا أن نرتقي بمستوانا. ما زلنا ننافس في ثلاث بطولات». وما زال إنريكي يأمل في الفوز للمرة الثانية مع برشلونة بالثلاثية (دوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال) قبل رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي. وكان إنريكي قاد الفريق لهذه الثلاثية في موسم 2014/2015 أول مواسمه مدرباً للفريق. لكن ديبورتيفو يبدو مصرا على تقديم عرض قوي وتفجير مفاجأة في مواجهة حامل اللقب. ويخوض برشلونة المباراة بصفوف شبه مكتملة حيث يفتقد فقط جهود أليكس فيدال والفرنسي جيريمي ماتيو للإصابة. وسيفتقد ديبورتيفو جهود مهاجمه فلوران أندوني للإيقاف كما ينتظر أن يغيب عنه غايل كاكوتا ومارلوس مورينو وجييرمي للإصابات.

ويستضيف الريال فريق بيتيس الرابع عشر، والذي حقق انتصارا واحدا فقط في آخر تسع مباريات. ولم يكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قانعا أو سعيدا بالأداء الذي قدمه الفريق في الشوط الأول من مباراة نابولي ووجه تحذيرا إلى اللاعبين مؤكدا ضرورة الارتقاء بالمستوى في محاولة لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ 2012 .وقال: «نستطيع تقديم أداء أفضل مما قدمناه في الشوط الأول. وسنفعل هذا». وقال سيرخيو راموس قائد الريال، والذي سجل هدفين بضربتي رأس ليقود الفريق إلى قلب تأخره أمام نابولي لفوز ثمين: «نشعر بالسعادة لعبورنا إلى دور الثمانية. علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها. والآن، يجب أن نحول تركيزنا إلى الدوري الأسباني». ويفتقد الريال جهود مهاجمه الويلزي غاريث بيل للإيقاف بعد طرده في مباراة فياريال، فيما يغيب قلب الدفاع رافاييل فاران بسبب الإصابة. ويخوض بيتيس المباراة بصفوف مكتملة، لكنه يتوقع مباراة عصيبة. ويلتقي بلنسية مع سبورتنغ خيخون وأشبيلية مع ليغانيس وملقة مع ألافيس وغرناطة مع أتلتيكو مدريد اليوم، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو وسلتا فيغو مع فياريال الأحد على ان تختتم الاثنين بلقاء أوساسونا مع إيبار.