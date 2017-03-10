﻿المطربة المصرية أنغام تخوض مجال التمثيل مرة أخرى

القاهرة – «القدس العربي»: رغم عدم نجاح تجربتها الأولى في مجال الدراما التلفزونية، قررت المطربة المصرية أنغام أن تخوض هذا المجال مرة أخرى، حيث اتفقت مع المؤلف أيمن سلامة على بطولة مسلسل جديد يعرض في رمضان 2018، وقال أيمن سلامة في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي، إنه سيبدأ في كتابة المسلسل بعد انتهائه من كتابة مسلسل «نوح» الذي يتم تصويره حاليا، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع أنغام خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة التفاصيل.

وكانت أنغام قد قررت منذ ما يقرب من أربع سنوات، أن تخوض مجال الدراما التلفزونية فقدمت مسلسل «من غمضة عين»، الذي عرض في رمضان 2013 من تأليف وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، واخراج سميح النقاش وشاركتها بطولة المسلسل الفنانة داليا البحيري.

هذا العمل لم يحقق النجاح المتوقع بل فشل على المستويين النقدي والجماهيري ولم يحقق نسب مشاهدة عاليىة، رغم الجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام كمطربة على مستوي الوطن العربي.

المسلسل كان يدور حول (فاطمة) و(نبيلة) وهما صديقتان، تربيتا معا في أحد ملاجىء الأيتام، حتى عملتا مشرفتين في الملجأ نفسه، تعانيان من قسوة الحياة في الملجأ، حتى تكتشف نبيلة أن لها عما ثريا فتذهب لرؤيته، وفي الطريق تقع حادثة وتعتقد صديقتها أنها ماتت، لتتصاعد الأحداث.

المسلسل أيضا مر بمشاكل كثيرة بين أبطاله، حيث أعربت داليا البحيري عن اندهاشها من التصرفات التي يقوم بها عمرو مكين المشارك في إنتاج مسلسل «في غمضة عين»، حيث قام باستغلال التفويض الذي يحمله، ليجعل اسم أنغام التي تشاركها بطولة العمل، يتصدر «التتر».

وقالت البحيري «إنها كانت قد اتفقت مع شركة الإنتاج على أن يتم وضع اسمها قبل أنغام في التتر، وهذا شيء طبيعي كونها في الوسط التمثيلي منذ 10 سنوات، في حين تخوض أنغام تجربة التمثيل للمرة الأولى، وإن كانت في الوقت نفسه مطربة لها اسمها».

وأشارت إلى أن القناة التي يعرض عليها المسلسل، غيرت بالفعل التتر، ليتصدر اسم داليا في الحلقة السادسة عشرة، ولكن بعد مرور خمس حلقات عادت أنغام من جديد ليكتب اسمها أولا. ما لم يرق لداليا، التي أكدت أنه لم يسبق لها أن صادفت أمراً مماثلاً، في أي من أعمالها، سواء في السينما أو التلفزيون.

من ناحيته، أشار منتج المسلسل وأحد أبطاله محمد الشقنقيري، وممثل شركة الإنتاج أنه متضامن مع موقف داليا، لأن ما حدث يعد إخلالاً كبيراً ببنود العقد. وأكد أنه لن يصمت لأن وضع اسم أنغام قبل داليا، برأيه، أضر بعدد كبير جداً من العاملين في المسلسل.

فهل ستتفادى أنغام في المرة المقبلة الأسباب التي أدت لعدم نجاح المسلسل واثارة المشاكل حوله؟

ويرى الناقد نادر عدلي أن قدرات أنغام التمثيلية محدودة لذلك عليها اختيار مخرج متمكن يمكنه ادارتها كممثلة وعليها أيضا اختيار سيناريو أفضل من مسلسل «غمضة عين» حتى تتمكن من تحقيق النجاح الذي تنشده ولم تتمكن من تحقيقه في المرة السابقة.