﻿الصين تستعد لإطلاق أول مركبة فضائية للشحن

بكين ـ من محمد السيد: أعلنت الصين أمس، أنها بدأت التحضــــيرات النهائية لإطلاق أول مركبة فضائية صينية للشحن تسمى (تيانتشو-1)، تمهيدًا لإطلاقها إلى الفضاء في الشهر المقبل.

وذكرت وكالة «شنخوا» الصينية للأنباء، أن الفريق المسؤول عن نظام الطاقة، وصل إلى مركز ونتشانغ للإطلاق في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين للإشراف على الاستعدادات النهائية. وأضافت، أن الفريق سيقوم بإعداد الصاروخ الحامل (لونغ مارش-7) الذي سيحمل المركبة (تيانتشو-1) إلى الفضاء.

وقال تشي رانغ، رئيس معهد البحوث السادس لشركة الصين للعلوم والصناعة الفضائية، إن الصعوبة أمامهم تتمثل بالتزود بالوقود في الفضاء. ومن المتوقع أن تلتحم (تيانتشو-1) مع مختبر الفضاء (تيانقونغ-2) في المدار 3 مرات قبل أن تعود إلى الأرض، فيما سيبقى (تيانقونغ-2) في المدار ليواصل عمله.

وأطلقت الصين مختبر الفضاء (تيانقونغ 2) أو «القصر السماوي» فى أيلول/سبتمبر 2016، فى إطار برنامجها الفضائي الذي تطمح من خلاله بأن تكون لديها محطة فضاء خاصة بها تعمل بشكل كامل في مدار حول الأرض.

وستكمل مهمة المركبة (تيانتشو-1) المرحلة الثانية لبرنامج الفضاء المأهول للصين، وهي خطوة حاسمة للصين في إقامة محطة فضائية مأهولة ودائمة بحلول عام 2022.