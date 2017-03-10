﻿الرياض تستضيف أول حفلة موسيقية منذ ثلاثة عقود

الرياض – أ ف ب: تمايل مئات الأشخاص في الرياض على أنغام موسيقى أول حفلة غنائية تشهدها العاصمة السعودية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. فقد تجمع نحو ألفي شخص لحضور حفلة للمغنيين الشهيرين محمد عبده وراشد الماجد في الرياض، وهي الأولى في العاصمة السعودية منذ منع الحفلات الغنائية العامة مطلع التسعينات، بحسب الصحف المحلية.

ويندرج تنظيم هذه الحفلة ضمن التوجه الجديد للسلطات السعودية لتوسيع نطاق الأنشطة الترفيهية للشباب، في بلد تغيب عنه دور السينما والمسرح، رغم معارضة الأوساط المحافظة لهذا التوجه.

ومع أن الجمهور اقتصر على الرجال، إلا أن بعض الحضور رأوا في هذه الحفلة مؤشراً على تغير كبير في المملكة التي تطبق رؤية صارمة للإسلام تفرض مثلاً منع الاختلاط بين الجنسين. ويتمتع المغنيان بشهرة واسعة في العالم العربي، لكن تنظيم حفلات في بلدهما لم يكن في متناول اليد، فالحفلة الأخيرة التي أحياها محمد عبده تعود إلى العام 1988.

وقال أحد الحضور وهو شاب في الحادية والثلاثين يدعى جمال العنزي يعمل موظفاً في أحد المصارف «لقد اشتقنا إلى هذه الأمور كثيرا»، وذلك أثناء خروجه من الحفلة في مركز الملك فهد الثقافي. ونفدت كل بطاقات الحفل بسرعة فائقة، وقد تراوح ثمنها بين 500 ريال و2500 (133 دولاراً إلى 667). وقال حبيب رحال المتحدث باسم شركة «روتانا للصوتيات» المنظمة للحفل لوكالة فرانس برس «بيعت كل البطاقات في نصف ساعة».