﻿أديل تحطم الرقم القياسي في الغناء لأكبر جمهور في سيدني

أحيت مغنية البوب البريطانية أديل حفلاً أمام حشد هائل حطم الرقم القياسي مساء الجمعة في «استاد إيه ان زد» في سيدني. وقالت في الحفل الموسيقي: «حسناً، إنني لم أر مثل هذا الحشد الكبير للغاية من قبل… أبداً ..أبداً».

وجاء في صفحة «إستاد ايه ان زد» على تويتر أن 95 ألفاً و544 شخصاً حضروا الحفل التاريخي لأديل، وهو أكبر حشد في هذا الموقع منذ أولمبياد عام 2000 .وقال مسؤولو الإستاد: «إنه أيضاً أكبر حفل على الإطلاق لأديل في أي مكان في العالم».