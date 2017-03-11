ارتفاع عدد قتلى إعصار مدغشقر إلى 38

تناناريف - رويترز – قالت وكالة إدارة الكوارث في مدغشقر إن عدد قتلى الإعصار إيناو الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع ارتفع من خمسة إلى 38.

وضرب الإعصار الساحل الشمالي الشرقي المنتج للفانيليا صباح الثلاثاء ودمر طرقاً وقطع خطوط الاتصال وبدأ يضعف وهو يجتاح الجزيرة.

وقال تييري فينتي السكرتير التنفيذي للمكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث يوم الجمعة إن هؤلاء القتلى يشملون ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار. وأضاف أن 180 شخصاً أصيبوا.

وقال إن 116191 شخصاً نزحوا أو تضررت ممتلكاتهم ولجأ 53172 إلى مراكز إيواء أقيمت في مختلف أرجاء البلاد.