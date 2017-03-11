محكمة اتحادية ترفض وقف قرار ترامب الجديد بشأن الهجرة

واشنطن - رويترز – رفضت محكمة اتحادية أمريكية يوم الجمعة، وقف قرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.

وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في بادئ الأمر في يناير كانون الثاني، والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وأصدر جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية أمراً تقييدياً للسياسة الأولى في الشهر الماضي، وعندما أصدر ترامب نسخة جديدة يوم الاثنين تضم ست دول فقط سعى معارضون إلى وقف تنفيذها أيضاً.

ورفض روبرت تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد.