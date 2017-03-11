مقتل عشرين مدنياً وستة متمردين في غارة للتحالف العربي في اليمن

عدن - أ ف ب – قتل 20 مدنياً وستة متمردين الجمعة في اليمن في غارة جوية للتحالف العربي، اصابت سوقاً للقات في مديرية الخوخة الواقعة على البحر الأحمر، وفقاً لمصادر عسكرية وطبية.

وقال مصدر عسكري حكومي ان “مقاتلات التحالف العربي استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين غير ان المركبات العسكرية التي كانت في النقطة فرت الى سوق القات الذي كان الهدف الثاني للغارات ما أدى الى مقتل ستة حوثيين وعشرين مدنياً وجرح آخرين”.

واكدت مصادر طبية في الحديدة الحصيلة.

واتهم المصدر العسكري الحوثيين الذين يسيطرون على الخوخة باستخدام المدنيين كـ”دروع بشرية”.

من جهتها، اشارت محطة تلفزيون المتمردين “المسار” الى ان الغارة الجوية اسفرت عن مقتل 27 شخصاً وجرح العشرات.

ولم يتسن الحصول على رد فعل من التحالف العربي، المتهم منذ بداية تدخله في آذار/مارس 2015 بالتسبب بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات.

وتقود الرياض التحالف الذي يدعم عسكريا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويشن حملة ضد المتمردين الذين استولوا على مساحات كبيرة من الأراضي بما فيها صنعاء.

من جهة ثانية اعلن الحوثيون أن زورقاً بحرياً تابع للتحالف العربي انفجر مساء الخميس، جراء اصطدامه بلغم بحري على الساحل الغربي للمخا، المدينة المطلة على البحر الاحمر التي استعادت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة عليها في مطلع شباط/فبراير بإسناد من التحالف.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين فإن “أحد الزوارق البحرية التابعة لقوى العدوان ومرتزقته تعرض للاصطدام مساء أمس بلغم بحري على الساحل الغربي للمخا ما أدى إلى انفجاره وإصابة وفقد من كانوا على متنه”.

ولم يتسن التحقق من صحة هذا النبأ من التحالف او من مصدر مستقل.