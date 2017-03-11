وزير العدل الأمريكي يطالب 46 مدعياً عاماً عينهم أوباما بالاستقالة

واشنطن – رويترز – طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز فجأة من 46 مدعياً عاماً لم يتقدموا باستقالاتهم بعد ممن عينهم الرئيس السابق باراك أوباما أن يفعلوا ذلك.

ويضم هؤلاء مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا الذي طالبه دونالد ترامب عندما كان رئيساً منتخباً في نوفمبر تشرين الثاني بالبقاء في منصبه.

وعلى الرغم من أن المدعين يعينون بطريقة سياسية وأن طلب وزارة العدل في إدارة ترامب يأتي في إطار عملية روتينية فإن الخطوة كانت مفاجأة. ولا تقوم كل إدارة جديدة بتغيير جميع المدعين العموم دفعة واحدة.

وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن طلبات الاستقالة شملت بهارارا الذي يتولى مكتبه بعضاً من أكثر القضايا التجارية والجنائية أهمية في النظام القضائي الاتحادي.

واجتمع بهارارا مع ترامب في برج ترامب يوم 30 نوفمبر تشرين. وبعدها قال بهارارا للصحافيين أن الاثنين عقدا اجتماعاً جيداً وإنه وافق على البقاء في موقعه.

وقال مصدر عائلي مطلع إن بهارارا لم يكن على يقين يوم الجمعة من الأمر لأنه لا يعرف إذا كان الشخص الذي اتصل به بشأن الاستقالة على علم بأن ترامب طلب منه البقاء في منصبه.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع الاستقالات ستقبل في نهاية المطاف.

وقال متحدث باسم وزارة العدل يوم الجمعة إن ترامب اتصل بالقائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي ليرفض استقالته.

وأضاف المتحدث أن ترامب اتصل أيضاً برود روزنشتاين المدعي العام في ماريلاند الذي اختاره لمنصب نائب وزير العدل ليبقى في منصبه.