بن دغر: استعادة صنعاء من الحوثيين الطريق الوحيد لإنهاء الانقلاب

اليمن - الأناضول – قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، السبت، إن استعادة العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من سيطرة الحوثيين والمتحالفين معهم، هو “الطريق الوحيد المضمون لإنهاء الانقلاب” في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف بن دغر أن “الحكومة وجهت وزارة الصحة بسرعة علاج جرحى الحرب”.

حديث بن دغر، يأتي في الوقت التي تواصل قوات الحكومة اليمنية معاركها ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاستعادة صنعاء عن طريق مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة، والتي تبعد عنها قرابة 50 كلم.

وتقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على معظم المواقع المهمة في هذه المديرية الجبلية التي تدور فيها اشتباكات ضد الحوثيين منذ قرابة عام ونصف.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح منذ سبتمبر/ أيلول من العام 2014 على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، مع سيطرتهم على عدة محافظات أخرى في اليمن.