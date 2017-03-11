رئيس وزراء العراق يدعو مواطنيه في ألمانيا إلى العودة

برلين – د ب أ – رغم استمرار المعارك في الموصل، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العراقيين الذين فروا إلى ألمانيا إلى العودة إلى وطنهم.

وقال العبادي- في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة السبت: “من مصلحتنا أن يعود مواطنونا. لا نريد أن يضطر مواطنونا لمغادرة البلد وأن يصبحوا لاجئين. إننا نعيد إعمار المناطق ونريد أن يتمكن الناس من العيش هنا مجدداً”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يدعو بذلك مواطنيه في ألمانيا إلى العودة، قال العبادي: “نعم، هذا ما أفعله. يتعين عليهم العودة. هذا في مصلحتنا”.

ويتوقع العبادي إخراج تنظيم الدولة الاسلامية من الموصل قريباً، حيث قال: “الحرب في الموصل ستنتهي قريباً جداً. وصلنا في الجزء الغربي إلى وسط المدينة تقريباً. العملية ناجحة للغاية والعدو إما يهرب أو يُقتل… إننا نمحو التنظيم بالكامل. سنقضي على أيديولوجيتهم بمجرد نزع سيطرتهم على عاصمتهم”.

وحول ما إذا كانت الحكومة العراقية قادرة على توفير الأمن للمواطنين، قال العبادي: “انظروا لما يحدث في الموصل. الإرهاب ينمحي. أؤكد أن المواطنين بإمكانهم العودة”.

يذكر أن تنظيم الدولة سيطر على أجزاء كبيرة من العراق عام .2014 وخلال الأشهر الماضية استعاد الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية السيطرة على الكثير من المناطق.

وتعتبر الموصل حاليا المدينة الكبيرة الأخيرة في العراق التي لا يزال التنظيم يسيطر عليها جزئياً. وفي نهاية كانون ثان/يناير الماضي استعادت القوات العراقية السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة.

ويسعى الجيش العراقي إلى طرد مقاتلي الدولة من غرب الموصل عبر مزيد من الهجمات.