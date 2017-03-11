دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخ باليستياً في مأرب‎

مأرب - الأناضول – اعترضت دفاعات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر السبت، صاروخاً باليستياً أطلقه “الحوثيون” باتجاه محافظة مأرب شرقي اليمن، بحسب مصدر في “المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “دفاعات التحالف العربي اعترضت الصاروخ وتمكنت من تفجيره في سماء المحافظة دون وقوع أية أضرار”.

وأضاف المصدر، أن “صواريخ الحوثيين تستهدف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في المدينة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يستن الحصول على تعليق فوري من “التحالف” كما لم يصدر عنه بيان بالخصوص حتى الساعة (06.35 تغ).

ويتخذ الجيش اليمني من مأرب مقرا لقيادته، ومنطلقا لعملياته العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها “الحوثيون”.