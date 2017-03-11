وزير خارجية تركيا يقول إنه سيذهب إلى رودتردام رغم حظر التجمعات العامة

أنقرة – رويترز – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيزور مدينة روتردام السبت رغم حظر رسمي على إلقائه كلمة أمام تجمع تركي حاشد لدعم الاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان مزيداً من السلطات.

والحظر هو الأحدث ضمن سلسلة فرضتها عدة مدن أوروبية على قادة أتراك الأمر الذي أغضب أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.إن ترك) إنه إذا رفضت هولندا السماح له بالسفر إلى روتردام سترد تركيا بعقوبات اقتصادية وسياسية صارمة.

ولكن أحمد أبو طالب رئيس بلدية روتردام قال إنه لن يتم منعه من الحضور إلى هولندا. وكان أبو طالب أعلن الحظر على الظهور في تجمعات حاشدة عامة في وقت متأخر من مساء الجمعة.