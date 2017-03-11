مقتل قائد في قوات “هادي” بقصف “حوثي” غربي اليمن

تعز - الأناضول – قال مصدر عسكري يمني، السبت، إن ضابطاً رفيعاً يعد أحد أبرز القيادات الميدانية بالقوات الحكومية قتل في معارك ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحلفائهم، شرق مدينة المخا، غربي اليمن.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العقيد صالح الصبيحي قائد الاستطلاع في اللواء الأول مشاة، و4 من مرافقيه، تعرضوا لصاروخ حراري أطلقه الحوثيون على عربتهم ما أدى إلى مقتلهم على الفور”.

في السياق، وصف عيدروس الزبيدي محافظ عدن، الصبيحي بأنه “من أبرز القيادات الميدانية التي كان لها شرف تحرير الجنوب وطرد المليشيات الانقلابية، وظل متقدماً المقاتلين الذين حسموا معركة الضالع والمسيمير وكرش، كما اشترك في عمليات تطهير العاصمة عدن من الجماعات الارهابية المتطرفة”.

ويعد الصبيحي ثالث أبرز القادة الميدانيين الذين قُتلوا في عملية “الرمح الذهبي”، بعد نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد اليافعي في 22 فبراير/شباط الماضي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد عمر الصبيحي في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.

و”اللواء الثالث حزم” أحد الألوية التي تشكلت في عدن بدعم من قوات التحالف، وأخذ اسمه من عملية “عاصفة الحزم”.

وتخضع مدينة المخا وميناؤها البحري لسيطرة القوات الحكومية اليمنية منذ 23 يناير 2017، عقب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش اليمني في 7 يناير الماضي تحت مسمى “الرمح الذهبي”.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخُّل عسكرياً في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.