الشرطة الألمانية تغلق مركزاً للتسوق في إيسن عقب تهديد إرهابي

إيسن - د ب أ – أغلقت الشرطة الألمانية مركزاً للتسوق في مدينة إيسن غربي ألمانيا عقب تهديد إرهابي.

وقال متحدث باسم الشرطة السبت، إن هناك دلائل تشير إلى احتمال استهداف مركز التسوق بميدان ليمبكر في هجوم إرهابي اليوم.

وأضاف المتحدث أن صالات المركز والمرآب ستظل مغلقة طوال اليوم كإجراء أمني وقائي لرواد المركز.

وذكر المتحدث أن الشرطة تحاول الكشف عن خلفيات التهديد بمساعدة العديد من الخبراء.

وبحسب تصريحات المتحدث، فإن التهديد يستهدف فقط مركز التسوق، بحسب التطورات الحالية للوضع.

ولم تتضح بعد المزيد من التفاصيل.

ويصف المركز نفسه على صفحته على الإنترنت بأنه “عنوان التسوق رقم واحد في إيسن”.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لموقع “ديرفيستن” الإلكتروني الإخباري إن الشرطة متواجدة في المنطقة بنحو مئة من أفرادها، مضيفاً أنه تم إغلاق كافة مداخل المركز.

وذكر المتحدث أنه لم يكن بداخل المركز سوى عدد قليل من العاملين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مضيفاً أن قرار الإغلاق تم اتخاذه ليل أمس.

يذكر أن مراهقين مسلمين اثنين نفذا هجوماً تفجيرياً استهدف معبداً للسيخ في نيسان/أبريل الماضي بمدينة إيسن. وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وفي مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي بدأت محاكمة منفذي الهجوم كلاهما (16 عاماً). وبحسب صحيفة الدعوى فإن المتهمين يعتبران أتباع السيخ من الكفار.