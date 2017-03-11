الأسد يقول “لم نر شيئاً ملموساً” من ترامب إزاء تنظيم الدولة الإسلامية

بيروت- رويترز – قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لم ير “شيئاً ملموساً” بعد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتعهده بدحر تنظيم الدولة الإسلامية ووصف القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا وغيرها من القوات التي دخلت دون دعوة بأنها “قوات غازية”.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس التلفزيونية الصينية إنه “نظرياً” لا يزال يرى مجالاً للتعاون مع ترامب “لكن عملياً” لم يحدث شيء بهذا الصدد بعد.

وأضاف أن تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإعطاء الأولوية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية كان “مقاربة واعدة” لكن “لم نر شيئاً ملموساً بعد فيما يتعلق بهذا الخطاب.”

ووصف الأسد الحملة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا بأنها “هجمات وغارات عسكرية” تقتصر على مناطق صغيرة وقال “نأمل في أن تقوم هذه الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما سمعناه.”

وسئل الأسد عن نشر قوات أمريكية قرب مدينة منبج بشمال البلاد فقال “أي قوات أجنبية تدخل سوريا دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور معنا تعتبر قوات غازية.”

“ولا نعتقد أن هذا سيكون مفيداً.”

كما قال إنه ينبغي محاربة “الإرهابيين” والدخول في حوار لحل الأزمة السورية.