هولندا تسحب الإذن بسفر وزير خارجية تركيا إليها

أنقرة – رويترز – قالت قناة (سي.إن.إن ترك) وقناة (إن.تي.في) السبت، إن هولندا سحبت الإذن بسفر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى مدينة روتردام اليوم بعدما منع من إلقاء كلمة أمام تجمع حاشد من الأتراك هناك.

كانت سلطات روتردام منعت تشاووش أوغلو من إلقاء الكلمة أمام التجمع دعماً لمسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لتعزيز سلطاته في تعديلات دستورية تطرح في استفتاء في أبريل نيسان. لكن الوزير التركي قال إنه سيسافر إلى هناك على أية حال.

وقالت (سي.إن.إن ترك) إن السلطات الهولندية رفضت الإذن له بالسفر. وذكرت قناة (إن.تي.في) أن هولندا رفضت السماح لطائرته بالهبوط.