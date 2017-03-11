الحكومة العراقية: نزوح نحو 12 ألف مدني من الموصل خلال 24 ساعة

العراق - الأناضول – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية السبت، نزوح أكثر من 12 الف مدني من مدينة الموصل جنوب البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية وسط أزمة اغاثية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن “فرق الوزارة الاغاثية استقبلت خلال ال 24 ساعة الماضية 12458 نازح من المناطق التي يجري تحريرها من داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل”.

وأشارت الى ان “النازحين تم نقلهم الى مخيمي الحاج علي ومدرج المطار في ناحية القيارة فضلا عن مخيمي حسن شام وجمكور التابعين لمحافظة اربيل”.

واضافت الوزارة ان “مجمل اعداد النازحين من الجانب الغربي للموصل بلغ 89245 نازحاً منذ البدء بعمليات التحرير”.

من جهته، قال مسؤول إغاثي عراقي السبت، إن فرق الاغاثة التابعة لوزارة الهجرة العراقية وكذلك المنظمات المحلية والدولية استفرت جميع كوادرها لاغاثة النازحين.

وقال أياد رافد، عضو في جمعية الهلال الأحمر العراقية، إن “هناك مشكلة كبيرة في اغاثة النازحين، عمليات الاغاثة تتم بشكل سريع، لكن الاعداد التي تصل من النازحين الى المخيمات تفوق امكانيات فرق الاغاثة”.

واضاف رافد انه “رغم دخول جميع فرق الاغاثة بحالة استنفار، لكن الخدمات الاغاثية المقدمة للنازحين غير كافية، الاعداد كبيرة وتفوق التصورات، والجميع يحتاج الى الخدمات الطبية والاغاثية”.