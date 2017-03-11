اردوغان يندد بمنع وزير خارجية تركيا الى هولندا

اسطنبول - أ ف ب – هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بالرد بعد ان قررت السلطات الهولندية منع طائرة وزير خارجيته مولود تشاوش اوغلو من الهبوط في اراضيها، مضيفاً ان القرار يذكر بممارسات “النازية”.

وقال اردوغان خلال تجمع في اسطنبول “هذه بقايا من النازية، هؤلاء هم فاشيون”، ومضى يقول “امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعداً كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا”.

وقررت الحكومة الهولندية منع هبوط طائرة تشاوش اوغلو الذي اراد التوجه الى هولندا بغرض المشاركة السبت في تجمع مؤيد لتعزيز صلاحيات اردوغان في استفتاء تنظمه تركيا في اواسط نيسان/ابريل.

واتهم اردوغان هولندا التي يقيم فيها نحو 400 الف شخص من اصل تركي بالعمل لصالح معسكر الـ”لا” في الاستفتاء الذي ستنظمه السلطات التركية في 16 نيسان/ابريل المقبل.