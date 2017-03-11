تنظيم الدولة الإسلامية يفرج عن محتجزين في الموصل

بغداد - رويترز – قال سكان السبت إن تنظيم الدولة الإسلامية أفرج عن عشرات المحتجزين بمناطق ما زالت تحت سيطرته في مدينة الموصل بشمال العراق.

وإفراج التنظيم عن المحتجزين الجمعة إشارة أخرى إلى حجم الأثر الذي تركه عليه هجوم القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والذي بدأ في 17 أكتوبر تشرين الأول لطرد مقاتليه من الموصل آخر معقل رئيسي لهم في العراق.

وفقد التنظيم معظم المدن التي سيطر عليها في العراق في عامي 2014 و2015 بعد أن أعلن من الموصل في 2014 دولة خلافة تشمل أيضاً أراضي في سوريا.

وقال السكان إن من بين المفرج عنهم أناساً ضبطوا وهم يبيعون السجائر في انتهاك لحظر التدخين الذي فرضه التنظيم أو لحيازتهم هواتف محمولة وهو ما يثير الشكوك في اتصالهم بالعالم الخارجي.

وطردت القوات العراقية تنظيم الدولة الإسلامية من شرق الموصل في يناير كانون الثاني وبدأت في 19 فبراير شباط هجوماً على المناطق الواقعة غربي نهر دجلة.

وقال التلفزيون الحكومي الجمعة إنه تمت استعادة نحو نصف غرب الموصل من المتشددين المحاصرين في وسط المدينة القديمة وفي أحياء إلى الشمال.

وقال أحد المفرج عنهم الجمعة إن اثنين من المتشددين أخرجاه من قبو حيث كان محتجزاً مع آخرين مضيفاً “دخل علينا اثنان من عناصر داعش وعصبا أعيننا وقالا لنا ’هيا اخرجوا’.”

وتابع عبر الهاتف “عندما وضعانا في حافلة كان عددنا يتجاوز 25 شخصاً. ابتعدا عن مكان الاحتجاز قليلاً ثم أمرانا أن نزيل العصابة عن أعيننا وكانت الحافلة قد توقفت ثم قالا لنا ’اذهبوا أنتم أحرار’.”

وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه إنه ظل محتجزاً أسبوعين بسبب بيعه السجائر.

وقال أحد سكان الموصل إنه فوجئ بوصول شقيقه إلى المنزل أمس بعد أن ظل محتجزاً شهراً كاملاً لحيازته هاتفاً محمولاً.