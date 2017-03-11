هولندا: تهديد تركيا بفرض عقوبات يجعل من المستحيل التوصل لحل معقول

هولندا- د ب أ- ذكرت الحكومة الهولندية، في بيان ،السبت أن تهديد تركيا بفرض عقوبات على هولندا في خلاف بشأن حملة ترويج للاستفتاء على الإصلاحات الدستورية التركية في روتردام ” جعلت من المستحيل البحث عن حل معقول “.

وكانت هولندا رفضت في وقت سابق اليوم منح تصريح لطائرة تقل وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بالهبوط في أراضيها، بعد أن كان الوزير التركي قد هدد بفرض عقوبات على هولندا حال تم منعه من حضور فعالية سياسية في روتردام.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية إن السماح بحضور جاويش أوغلو تجمعاً سياسياً في روتردام يمكن أن ينطوى على خطورة أمنية.