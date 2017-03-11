وزير دفاع ماليزيا: توتر العلاقات مع كوريا الشمالية لايؤدى إلى نشوب حرب

كوالالمبور- د ب ا- قال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين السبت إن توتر العلاقات بين ماليزيا وكوريا الشمالية حالياً، لا يؤدى إلى نشوب الحرب.

وأضاف هشام الدين- فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء الماليزية (برناما) أنه لم يتلق حتى الآن تقريرا ما يثير القلق بشأن هذا التوتر.

وأوضح هشام الدين “بوصفي وزير الدفاع من المفترض أن أعرف مسبقا، ولكن حتى الآن، لم أتلق تقارير تثير القلق حول العلاقات بين ماليزيا وكوريا الشمالية”.

وذكر “أنا لا أنكر بحدوث توتر في العلاقات مع (كوريا الشمالية) الآن، ولكن الأمر لم يصل الى مستوى الحرب”.

وتوترت العلاقات الماليزية-الكورية الشمالية إثر مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمطار كوالالمبور الدولي في 13 شباط/ فبراير الماضي.