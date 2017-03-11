روسيا وبريطانيا تناقشان الاستعدادات لزيارة جونسون لموسكو

موسكو- رويترز- قالت وزارة الخارجية الروسية السبت إنه جرت محادثات بين روسيا وبريطانيا تناولت العلاقات الثنائية والاستعدادات لزيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لموسكو.

وأضافت في بيان أن فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي التقى بالوزير البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكيتين آلان دنكان أمس الجمعة لمناقشة العلاقات الثنائية التي “تدهورت بشدة في السنوات الأخيرة”.

وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا الوضع في أوكرانيا وسوريا ومحاربة الإرهاب الدولي وقضايا أخرى.

ولم يشر بيان الخارجية الروسية إلى موعد زيارة جونسون لموسكو.