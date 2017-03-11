15 قتيلا في معارك على الساحل الغربي لليمن

عدن- أ ف ب- قتل على الاقل 15 متمردا وعسكريا بينهم عقيد في معارك جديدة في غرب اليمن، بحسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية السبت.

وقالت المصادر العسكرية إن معارك الاربع والعشرين ساعة الاخيرة تركزت في شرق مدينة المخا وشمال هذه المدينة الواقعة على البحر الاحمر والتي كانت استعادتها القوات الحكومية قبل أكثر من شهر.

ومنذ خسارتهم المخا يبدي المتمردون الحوثيون الشيعة وحلفاؤهم من انصار الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح مقاومة ويحاولون بلا جدوى التقدم في الناحية الشرقية من المدينة، بحسب المصادر ذاتها.

كما دارت مواجهات شمال المخا عند صد هجوم للحوثيين في شمال منطقة يختل الرابطة بين المخا والخوخة. وتقع اليختل على بعد 14 كلم من المخا وهي تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وافاد مصدر طبي عن مقتل 8 متمردين واصابة 15 آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى العلفي بمدينة الحديدة التي يسيطر عليبا الحوثيون.

من جهة اخرى قتل عشرة جنود وعقيد في المواجهات بحسب مصدر طبي في عدن.

وكان 20 مدنيا وستة متمردين قضوا الجمعة في غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية. واصابت الغارة سوقا في مدينة الخوخة الساحلية الواقعة بين يختل والمخا، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

واتهم التحالف الذي يدعم القوات الحكومية مرارا بان غاراته توقع ضحايا مدنيين.

ومنذ تدخل التحالف في اليمن سقط اكثر من 7400 قتيلا واكثر من 40 الف جريح القسم الاكبر منهم من المدنيين.