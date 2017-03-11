الشرطة الألمانية تستجوب رجلا على خلفية تهديد إرهابي لمركز تسوق

إيسن- د ب أ- استجوبت الشرطة الألمانية رجلا على خلفية التهديد الإرهابي لمركز تسوق في مدينة إيسن غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة الألمانية عن تفتيش مسكن الرجل في مدينة أوبرهاوزن، لكنها قالت إنها لا يمكنها أن تصف الرجل بأنه مشتبه في صلته بالتهديد، وقال متحدث باسم الشرطة: “نحن حذرون في هذا الشأن حتى الآن”، دون أن يدلي بمزيد من التصريحات عن الرجل.

وكانت الشرطة تلقت إشارات من سلطات أخرى على هجوم محتمل على مركز التسوق في ساحة ليمبكر بمدينة إيسن، وأغلقت الشرطة المركز بناء على هذه الإشارات.