أنقرة لا ترغب بعودة السفير الهولندي “لبعض الوقت” ووصول وزير الخارجية التركي إلى فرنسا قبل كلمة مقررة الأحد

أنقرة- ميتز- رويترز- قالت وزارة الخارجية التركية السبت إنها لا ترغب في عودة السفير الهولندي إلى أنقرة “لبعض الوقت” في خضم تصاعد للخلاف بين عضوي حلف شمال الأطلسي بعد منع وزير خارجية تركيا من السفر جوا إلى هولندا.

وقالت الوزارة في بيان “لا نريد عودة السفير الهولندي، وهو حاليا في عطلة، لبعض الوقت. تم الشرح لنظرائنا أن هذا القرار الخطير ضد تركيا والجالية التركية في هولندا سيتسبب في مشكلات خطيرة دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي مجالات أخرى”.

ومن جهة أخرى، قال شاهد من رويترز إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وصل إلى فرنسا السبت قبيل الكلمة التي من المقرر أن يلقيها أمام مهاجرين أتراك في مدينة ميتز بشمال شرق فرنسا الأحد.

وهبطت طائرة تشاووش أوغلو في مطار ميتز. وكانت السلطات الهولندية منعت في وقت سابق هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في أراضيها حيث كان يهدف إلى الترويح لاستفتاء من المقرر أن تجريه تركيا في أبريل نيسان بشأن توسيع صلاحيات الرئيس.