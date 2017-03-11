رجل يحاول دخول البيت الأبيض بعد أن تمكن من اجتياز سياجه

واشنطن- د ب أ- أعلنت الخدمة السرية المسؤولة عن الحماية الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته، أن شخصا متسللا يحمل حقيبة ظهر تمكن من تسلق سور مبنى البيت الأبيض في واشنطن من ناحية طريق بنسلفانيا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتم احتجاز الرجل عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض بعد أن قفز من فوق سور مجمع مقر الرئاسة الأمريكية قبيل منتصف الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي)، وذلك وفقا لبيان أصدرته الخدمة السرية اليوم السبت، وأشار البيان إلى عدم وجود “مواد خطرة” داخل حقيبة الرجل.

وكان الرئيس ترامب داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث، وأشاد بأفراد الخدمة السرية لما قاموا به حيال ما وصفه “بشخص فوضوي”.

وقال ترامب للصحفيين قبل حضوره حفل غداء مع أعضاء إدارته في أحد نوادي ترامب للجولف بولاية فيرجينيا “إن أفراد الخدمة السرية قاموا بعمل رائع الليلة الماضية”.

وكانت إجراءات الأمن داخل مجمع البيت الأبيض قد شهدت تكثيفا متزايدا خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، في أعقاب حدوث سلسلة من محاولات التسلل إلى داخل مقر البيت الأبيض من جانب أفراد نجحوا في القفز من فوق الأسوار، ومن بينهم شخص تمكن من دخول المبنى الرئيسي بالمجمع.

وقامت الخدمة السرية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المجمع، بما في ذلك تشييد حاجز إضافي أمام السور الرئيسي، مع خطط لزيادة ارتفاع السور حتى يتعذر القفز من فوقه.