الحكاية في مواجهة الإجرام وإنتاج الحب
بروين حبيب
يقول أحد الأدباء «الرّجل الذي لا يعرف أن يحكي قصّة لابنه رجل لم يعش» ويقول ماركيز «عشت لأروي» فأي العبارتين أقرب للحقيقة؟ ثم ماذا بشأن المرأة التي تعيش بين مطبخها وعملها وواجباتها العائلية التي لا تنتهي، من أين تأتي بكل الحكايات التي ترويها كل مساء لأبنائها؟
أبسط امرأة يمكنها أن تكون قاصّة رائعة. وأكثر الرجال تحليقا في العالم قد لا يعرف تركيب جملة واحدة ليروي مختصر يومياته لأبنائه. حتى شهرزاد التي تخرج من أساطير الأولين لا نعرف من أين خرجت، في الغالب هي صبية في مقتبل العمر، مملوكة أو ابنة وزير لا ندري أيضا، زُوجت لأمير مصاب بمرض الارتياب ويحتاج لضحية يمص دماءها كل ليلة حتى يتمكن من النوم بهدوء. ينتقم من خيانة زوجته بقتل العذارى، ظالم حتى النخاع، ويختلف تماما عن جاك السفاح الذي قتل إحدى عشرة مومسا في الأزقة المظلمة لمدينة لندن وظلّ مجهول الهوية لمدة مئة عام.
علاج الخيانة بالقتل رمزي في حكايات ألف ليلة وليلة، ولكنه يعكس الطريقة التي تتبعها المجتمعات البدائية جميعها لتصفية حساباتها مع الخائن، خاصة إن كان امرأة، لكن مسار الحكايات يخرج عن القاعدة الشاذة التي غرست في رأس شهريار على أن كل النساء خائنات. قد يكون هذا هو المختصر لحكاية ألف ليلة وليلة، ورغم كل الدراسات التي تناولت محتواها ونسبته للعرب والفرس والهنود مرات، ولتجار عبروا أمما كثيرة خلال أسفار عصيبة بين قفار آسيا وبلاد ما بين الرافدين، لم نتوقف أبدا عند تحليل نواة الحكاية التي تقوم على سلوك مجرم وصبية تروي الحكايات، ويبدو أن الحكاية تتنتصر أمام قوى الشر وأمراض الذكورة المنحرفة، وحين تنتصر بأدوات السرد السلمية، تعود السيوف إلى أغمادها، ويزهر الحب في أمكنة ما قريبة من القلب، قبل أن تعود الحياة لكل شيء شوهته دماء الموت سابقا. السؤال يقول إلى أي مدى يمكن لقوة الحياة أن تغير مصائر الناس؟
صحيح أن مجتمعاتنا لا تقرأ، ولا تهمها القصص ولا الروايات ولكنّها تروي قصص المجرمين بكثير من التبرير والتعاطف والصّفح اللامفهوم في النهاية.
شهريار في الحقيقة كان أول مجرم متسلسل في التاريخ، والغريب أنه تمّ الصفح عنه، وشهرزاد التي تروي الحكايات لم تفكّر في قتله، وهذه طبيعة الأنثى التي تمنح الحياة لغيرها وتحافظ على الاستقرار وتكون سببا في بناء مجتمعات وحضارات. كان الحل الأمثل ربما للقضاء على رجل متسلط وذي سلطة قتل عشرات العذارى، أن ينتهي به الأمر مسموما أو مطعونا بخنجر أو مقطوع الرأس أو مشنوقا، ولكنه بدل ذلك واجهته شهرزاد بثلاثة أسلحة هي أسلحة المرأة لحماية نفسها، أولها الحكاية، وثانيها الجنس، وثالثها إنجاب الأولاد.
ويبدو أن شهرزاد التي تعرف نقطة ضعف الرجل الأولى «الفضول» أو «الحشرية» بدأت تثرثر وتروي قصتها الأولى التي فيها الكثير من الإغواء، لينتهي الرجل في أحضانها وهو في قمة هياجه الجنسي، حيث نسي الخيانات وقسم الانتقام لنفسه ولأخيه، ثم نام بعد الانتشاء والتعب من السهر، واستيقظ بمزيد من الفضول لمعرفة بقية القصة، والقصة تجر قصة، والإثارة تجره للنيل من تلك الأنثى جنسيا، وكون حياته أخذت هذا المأخذ، فأجّل قتلها كل ليلة بعد أن تنهكه السّاردة الذكية بحكايات العفاريت والجن والحيوانات الناطقة والسحرة والنساء الشبقات، لم ينتبه إلى أنه أصبح أبا ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات خلال الألف ليلة وليلة.
يا للهول!
أهذا ما حدث فعلا؟ أقول حتى إن لم يحدث فإن أغلب الذكور، خاصة بني عشيرتنا المبجلين، لا يعرفون من الجنس غير ميكانزماته لا نتائجه، وقبل ظهور معجزة الـ»دي أن أي» في مختبرات أنبياء الغرب، كان سهلا على الذَّكَر أن يتنصل من أبوته، ملفقا تهمة الزنى لمن كانت حبيبته أو عشيقته، ولا بأس إن رجمت حتى الموت، أو نُكِّل بها، أو قذف بها نحو عوالم الدعارة والتسول.
شهريار رغم قسمه لم يفعل ما فعله الفرعون الخائف من النبي القادم فقضى على كل أطفال مملكته، لم يقتل عذارى المملكة قبل أن يطأهن ويشوه طهرهن ويتلذذ بذلك، وهذا يسمى في لغة علم النفس «عنف جنسي» وفي لغة القانون «جريمة اغتصاب». طبعا لم نقرأ هذه الأمور في «ألف ليلة وليلة» لنعرف تاريخ أمراضنا النفسية، حاكمنا الليالي دينيا، فككناها حسب مناهج عدة، ولم نتوقف عند محتواها النفسي وإرث العقد التي تجذرت فينا منذ قرون ولا نريد أن نبحث لها عن حل. وكما قلت سابقا في مواضع عدة إننا وضعنا الأدب في قفص مبعد عن العلم، وعن طبقات كثيرة في المجتمع حتى تحوّل إلى مادة شبه ميتة، لا يقبل عليها إلاّ «أهل الصّنعة» إن صحّ التعبير.
هل بالإمكان اليوم أن نعيد قراءة خصال شهرزاد؟ المرأة التي تغفر للقاتل المتسلسلة جرائمه وتنجب منه أبناء لتحافظ على حياتها؟ هل يمكننا أن نتوقف قليلا عند عتبة حياتنا كنساء؟ هل ذهبت أبعد من ذلك؟ هل يستحق المجرم منا هذا الغفران العظيم؟ أم أن الغفران لأرباب السلطة مباح ولغيرهم غير ذلك؟ ماذا تعلمنا من قصص شهرزاد؟ وهل في الإمكان أن نذهب بعيدا في قراءة سر الحكاية التي أوقفت شهوة القتل وبشاعة الانتقام؟ ما موقع الحكاية في يومياتنا؟ في يوميات أطفالنا ومراهقينا؟ ما موقع الحكاية في مجتمعات يدمرها العنف يوميا، ويرمي بجثثها على البقاع التي يفترض أنها الفضاء المكاني لألف ليلة وليلة؟
طبعا موقع الحكاية هو الرفوف المنسية، وليس المدارس ولا المسارح، ولا المكتبات. وفي هذه الظروف الاقتصادية السيئة مع غلاء الكتاب وتوحشن الغزو العنكبوتي لأدمغتنا وأدمغة ابنائنا، باتت الحكاية أسطورة منسية من أساطير الزمن الجميل. أقول ذلك بحزن، وقد كان يمكننا أن نشيد كل تلك الأساطير على شكل مدن مثل «ديزني» ونفلت فيها أطفالنا حتى يتعلموا متعة الحياة في أزمنة مختلفة. وأن لكل شهريارٍ شريرٍ نهاية، وأن في كل شهرزاد مربية يمكنها ترويض الوحوش والقتلة وتحويلهما إلى كائنات محبة.
أقل ما يمكن قوله إن هذه الحكايات تحتاج لمزيد من القراءات، ولمزيد من التبسيط لتقريبها من كل الأجيال، من عمر الطفولة إلى الكهولة. ولنا في قصص شارل بيرو نموذج، فكم من مرة كتبت بصيغ مختلفة، وأنتجت على شكل أفلام مختلفة النهايات والرؤى؟
قصة سندريلا التي يعرفها كل أطفال العالم، وكل أبناء جيلي ومن سبقني ربما، لا نعرف أهي نفسها قصة روهدوبيس المصرية التي سرق النسر حذاءها ورماه في حفل أحمس الثاني فبحث عنها وأحبها وتزوجها؟ ولا نعرف هل هي أقدم من ذلك وتعود جذورها إلى الصين قرونا قبل تقمص سندريلا لشخصية الصبية الصينية، وهي تسافر عبر الأزمنة وأصقاع العالم وتتلون بالتقاليد التي تصادفها وبأنواع كثيرة من الثقافات.
هل سألتكم من لديه الشجاعة للدخول معي في محترف عن ألف ليلة وليلة؟ إنه مشروع جاد… وجاد فعلا.
٭ شاعرة وإعلامية من البحرين
بروين حبيب
يقول المفكر الإسلامي الموسوعي الأستاذ أنور الجندي رحمه الله:
من أخطر شُبهات التغريب محاولة اعتبار كتاب (ألف ليلة وليلة) مصدرًا تاريخيًا ممثلًا لحياة العالم الإسلامي، فقد جَرت محاولات متعددة لاعتبار القصص التي يضمها (ألف ليلة) ممثلًا لحياة العرب والمسلمين بصفة عامة، بينما تكشف أقل مراجعة لمصادر (ألف ليلة) عن أنه تراث إيراني وهندي سابق للإسلام، وأنه لا يمثل بحال صورة المجتمع الإسلامي.
وقد حكى المؤرخ الكبير المسعودي (ت 346 هـ) في كتابه (مروج الذهب) عن وجود كتاب قديم بالفارسية أو بالفهلوية يحكي عن ملك وعن بنت وزيره (شهرزاد) وخادمتها (دين زاد)، وقد أشار إليه ابن النديم في الفهرست مجملًا، وقال: “إنه كتاب الحماقة والسيئات، كما أشار إليه المؤرخ القرطبي”.
وقد كانت كل إشارات المؤرخين المسلمين إليه تحمل طابع الرفض والامتهان، والنص على أنه مصدر ساقط في أنظار العلماء والباحثين، على حدِّ عبارة الدكتور سنيتي كمارجترجي ، في مجلة ثقافة الهند (يناير 1962 م).
ومعنى هذا أن لكتاب (ألف ليلة) أصلًا كان سابقًا للإسلام، وأن مصدر أساطيره هندية وفارسية، وقد ظل العرب يتناقلونه بعد ترجمته كوسيلة من وسائل الترف، ويضيفون إليه حكايات جديدة، كما أضيفت إليه في العهود المختلفة، وآخرها عهد دولة المماليك، ومسامرات أهل بغداد والقاهرة.
ومن هنا نرى خطر الاستعانة به كمصدر لدراسة حياة المجتمع الإسلامي، بل على حد اتجاه بعض المستشرقين ودعاة التغريب من اعتباره مصدرًا وحيدًا، في رسم صورة زائفة.
– عن موقع طريق الإسلام -
ولا حول ولا قوة الا بالله
من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحلّل تراثنا الفكري والأدبي والثقافي من وجهة نظر العلم.. وهو العلم التجريبي أو التطبيقي النفسي.. والحقيقة أن الأمر قد تجاوز الليالي ( نسبة الى ألف ليلة وليلة) الى قضايانا الأخطر والأهم… أما بصدد فكرة المحترف عن الليالي فهي بال شك فكرة جيدة ولكن لها سوابقها وخاصة فيما كتبه الدكتور محسن الموسوي وما أشار أليه.. ثم أن المحترف قد يخرج عن أطاره الى موضوعات قد تشّوه التراث وتزيد الناس أبتعادا عن القراءة… مما يتوجب معه التخطيط الجيد وإشراك مؤسسة علمية راعية حريصة على التوازن في طروحاتها والنظر الى تراث الأمم والشعوب الأخرى بنفس النظرة العلمية التقييمية والخروج بدراسات مقارنة تفيد الأجيال… تحياتي
ما تفضلت به هو نقطة بداية مهمة في فهم تراثنا الموضوعي، ووضع اسس صحيحة لنقلة نوعية في تنقيته، لكن في الف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، وسواهما ليست المشكلة في اصلهما لأن الأصل غير موجود ولو وجد لظهر في الهند او في ايران، فالعرب كان لهم الفضل في اظهاره والحفاظ عليه ليس كتراث عربي اسلامي فحسب بل كتراث عالمي اليوم، وبغض النظر عن المرض النفسي في اجرام شهريار، وحكمة شهرزاد ” النسائية ” التي تنسي شهريار تعطشه لدم العذارى بحكاية لا تنتهي، وبمضاجعة لا ترتوي، فإن الف ليلة وليلة هي حكايات كرديفتها كليلة ودمنة فيها الكثير من الحكم، والغرائب، والمغامرات، التي هي بحد ذاتها لب الفن القصصي، وما حب الاطفال للحكايات الا لانها تأخذهم الى عوالم اخرى سحرية، وما نجاح هاري بوتر الا لهذه الخاصية في عالم السحر اللامعقول
سيدتي الدكتورة بروين حبيب : تحية طيبة..جميل منك هذه المبادرة الثقافية ( الجادة ) ولن أرد دعاءك إلا بالاستجابة ؛ فأنت أهل للإجادة.ومن
أجل ذلك أشيرلحضرتك إلى كتابي المنشوروهوبعنوان ( اليهود وألف ليلة وليلة ) الصادرعن دارصفحات للدراسات والنشر؛ وهوقريب إليك في
دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ؛ وبه يمكنك الاطلاع على رؤية جديدة تماماً لحكايات الليالي وهومن 126 صفحة حجم كبير؛ وقد أثارالكتاب حين نشره في عام 2007 ضجة كبيرة وكتبت عنه صحف تسع دولة شرق أوسطية وخليجية ؛ وعرض في إحدى الجامعات البريطانية للمناقشة ؛ وإن شاء الله سأكون معك بشجاعة عملية منتجة ؛ للدخول في محترف ألف ليلة وليلة برؤية حضارية فاعلة..مودتي.
الاخ داود الكروي يعني كتاب الف ليلة وليلة شيء معيب و هو تراث فارسي و هندي وليس له علاقة بالعرب والمسلمين.والسوال هو يا اخ داود هل تعرف كم هو دور وتاثيرثقافة الفرس على الادب والدين واللغة؟اذا ليس عندك اجابة على السؤال ساكتب لك ما هو الدور والتأثير الفارسي في اللغة والتراث والادب والديّن؟و ارجوا ان اسمع منك الاجابة؟
حياك الله يا عزيزي أحمد وحيا الله الجميع
أنا لا أنكر أن هناك دور وتأثير إيجابي فارسي على الأدب والدين واللغة ولكنه في معظمه سيئ
والدليل هو في تلك الخزعبلات الموجودة عند الشيعة والصوفية !
ولا حول ولا قوة الا بالله
رأي الأخ ahmad صحيح برأيي لأنه على حد علمي (وليس لدي الآن للأسف مرجع لأعطه) مثلا حوالي 30% من الكلمات في اللغة العربية أصلها أو لها جذور فارسية وباختصار التفاعل الحضاري بين العرب والفرس والأتراك هو فريد في التاريخ العالمي.
من زاوية أخرى, صحيح أن مجتمعاتنا لا تقرأ، ولا تهمها القصص ولا الروايات لأن القليل منا من عود أطفاله على القراءة في الصغر كما يفعل الوالدان الأوروبيان مثلا, يبدأون بقراءة القصص والحكايات قبل النوم أو بعد فترة اللعب مع الطفل وشعوره بالتعب أوالقلق يهدئون من حالته فيأخد الوالد كتيبا صغيرا به قصص أطفال يقرأه لطفله فتجد الطفل يسرح معه بخياله وحركاته وسؤاله . حين يتعلم الطفل القراءة تجده يشتري كتبا أو يقتنيها من خزانات الكتب العمومية المنتشرة في مدينته, ثم المدرسة وحالها, هذه المؤسسة أصبحت في كثير من البلدان العربية مرادفا للقهروالتخلف والتسلط . في حين تجد الطفل الأروبي في عيد ميلاده يحصل على كتب اشتهى قراءتها ,يتساءل المرء أين في عالمنا العربي يفرح الطفل بحصوله على كتب ا تذكره بحال مؤسسة تعليمية قد يكرهها ؟
العرب لايقرأون , حكم أطلقه موشي دايان ” وزير الحربية الإسرائيلية الأسبق ” بإضافة سلبيات أخرى لاداعي لذكرها. حال خير أمة .
لقد أصبت تماما أخي عبد الكريم عن حال مدارسنا وصدقني عندما عدت إلى سوريا ذهب إلى قرب المدرسة الثانوية التي كنت فيها طالبا لرؤيتها (حنينا لها كنوع من الوقوف على الأطلال) فأصابني الذهول وشعرت أنها تحولت إلى سجن ولم تعد مدرسة بسبب أسوار الحديد الشبكية التي نصبت على جدرانها. لم أكن اصدق عيوني وسألت عن حالها وإذا بها فعلا كما تفضلت في تعليقك أصبحت مرادفا للقهر والتخلف والتسلط وانعكاس مباشر للحالة السياسية الدكتاتورية المأساوية في سوريا.
صدقت يا أخ ahmad…
وأزيدك سيدتي الدكتورة : منذ صدورسباعية هاري بوترللكاتبة البريطانية ج. ك. رولنغ ؛ وهي مستوحاة في قناعتي من أجواء ألف ليلة وليلة ؛ كنت أقلّب الفكرة باستلهام تلك الأجواء الشرقيّة الساحرة لكتابة أعمال ( إبداعية ) بدل تركها لأهل لغيرنا ؛ وهي من منابتنا التراثية الحيّة ؛ لكن أخذتنا مشاغل الحياة اليومية..لعلّ بمشروعك الجادّ يتحقق المرجو.وإلى السّيد عبدالكريم البيضاني : { خيرأمة } وصف يراد به تحديداً جيل آل البيت الكرام والصحابة العظام مع النبيّ الخاتم ؛ أوكما سمّاهم غرامشي الإيطالي ( الكتلة التاريخية ) التي تقودالتغييرللمجتمع نحوالسّموالمنتج.
وليس هم عموم الناس وفق رؤيتنا المعاصرة…كالأمة العربية والأمة الفرنسية والأمة البريطانية.وأتفق مع حضرتك القراءة الجيدة تبدأ مع الطفولة مع تحياتي.
أستغرب من أخي جمال البدري تفسيره ل{خير أمة} فمن المعروف أن التفسير يشمل عامة المسلمين أيضا وقد اقتبس القس متري راهب ابن بيت لحم الفكرة في أحد كتبه ليجادل بها رأي اليهود بأنهم شعب الله المختار ليبين بأن الله يختار عباده الصالحين الذين يعملون الخير لله وليس هكذا بشكل انتقائي لشعب أو مجموعة دون غيرهم وهي فكرة أساسية بدأت مع الدين المسيحي حيث أن المسيح جاء للناس عامة وليس ليخص فئة معينة كما كان في الدين اليهودي ومن ثم تمت المتابعة أيضا في الدين الإسلامي وجاء محمد (ص) والإسلام للناس أجمعين.
أشكرك أخ أسامة المحترم : أقرأ معي : { إنّ إبراهيم كان أمة }( النحل 120).الأمة هنا للمفرد.وقوله في سورة القصص : { وجد عليه أمة من الناس يسقون }(23).وهنا الأمة المجموعة الصغيرة من السقاة عند البئر.وعليه القياس : الصحابة : أمة أي مجموعة لها صفات ومواصفات متمييزة كالحواريين مع سيدنا عيسى وأصحاب سيدنا موسى.فلماذا تستغرب ياطيّب ؟ إنّ السياق هو الذي يدلّ على تحديد الصفة ؛ لا عموم اللفظ الدارج.نعم جاءت { أمتكم } بمعنى الذين آمنوا من عموم المسلمين ؛ لكن في سياق آخر.مودتي لحضرتك.
شكراً على الرد أخي جمال. طبعا المعاني المجازية قد تكثر وتتعدد ومع أنني لست واثقا من السياق هنا لأن الأمر ليس من أخصاصي إلا أن ماقصدته أنا في{خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} أنها تعني هنا أيضا في سياقها كل إنسان مؤمن ( بمعنى الذين آمنوا من عموم المسلمين) يعمل بالخير وينهى عن المنكر تماما كالسياق المقتبس عند القس متري راهب. ربما يجب أن أعود إلى تفسير القرآن الكريم لكي أحصل على صورة أوضح.
أخي جمال مع الشكر لقد وجدت بعضاً من التفاصيل في islamweb.net وهذا جزء منها.
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) .
قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن ميسرة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قال : خير الناس للناس ، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام .
وهكذا قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والربيع بن أنس ، وعطية العوفي : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) يعني : خير الناس للناس .
والمعنى : أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ، ولهذا قال : ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )
قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عبد الله بن عميرة عن زوج [ درة ] بنت أبي لهب ، [ عن درة بنت أبي لهب ] قالت : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، فقال : يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ فقال : ” خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله ، وآمرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر ، وأوصلهم للرحم ” .
ورواه أحمد في مسنده ، والنسائي في سننه ، والحاكم في مستدركه ، من حديث سماك ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
[ ص: 94 ] والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة ، كل قرن بحسبه ، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، كما قال في الآية الأخرى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) أي : خيارا ( لتكونوا شهداء على الناس [ ويكون الرسول عليكم شهيدا ] ) الآية .
تحياتي للاخت بروين حبيب صاحبه الافكار الجديدة وتحياتي ايضا للدكتور جمال البدري. لقد قرأت كتابك عن الف ليلة وليلة وهو فعلا جرئ ومثير واسعدني انك الان معنا في جريدة القدس العربي
كملاحظة فقط للأخوة الآية التي تقول ” كنتم خير أمة أخرجت للناس موجهة لليهود في الكتاب العزيز الحكيم.
و لا تخص الملسمين في شيء .
الأخ عبد الحميد فيفي المحترم : الحمد لله أنني حافظ للقرآن عن ظهرغيب…ورغم ذلك رجعت إلى المصحف لعلّي كنت ( متوهّماً أوناسياً ).
كيف هي موجهة لليهود ؟ { كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون بالله.ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم.
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون }( آل عمران 110 ).يبدوقد حصل لديك لبس لوقوع النصّ بين آيات أهل الكتاب.وإلا البيان بالدليل.تقديري.
ان العرب قد ميزهم الله واصطفى نبيه منهن اما الاسلام فقد بين فضل المسلم الحق عن باقي الناس ليس لعرقه انما لخلقه ان اتبع تعاليم الاسلام الا انه ميز العرب وهناك احاديث كثيره وضحت ذلك مع انها كانت واضحه بالقران مثلا الحديث التالي ((إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل، فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسما، وقسم العجم قسما، وكانت خيرة الله في العرب، ثم قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسما، وقسم مضر قسما، وقسم قريشا قسما، وكانت خيرة الله في قريش، ثم أخرجني من خير ما أنا منه))