مؤتمر “فلسطينيو أوروبا” يطالب بريطانيا باعتذار رسمي عن “وعد بلفور”
إسطنبول ـ الأناضول ـ طالب مؤتمر “فلسطينيو أوروبا”، في ختام أعماله مساء اليوم الاثنين في هولندا، المملكة المتحدة، بتقديم اعتذار رسمي عن “وعد بلفور”، الذي مهدت بموجبه بريطانيا لقيام دولة إسرائيل في العام 1948.
وقال المؤتمر، في بيانه الختامي، الذي تلقت الأناضول نسخة منه: إن “وعد بلفورسابقة جسيمة في النظام الدولي، وانتهاك جذري لمعايير الإنصاف والعدالة والحقوق، علاوة على تسبّبه في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره”.
وأضاف أن”الموقف من أي مشروع أو مبادرة لحل قضية شعبنا الفلسطيني، ينبني على مدى ضمانه حق العودة وتقرير المصير، والتحرر من الاحتلال”.
و”وعد بلفور” هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 من نوفمبر/ تشرين ثان 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن الحكومة البريطانية ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وندد المؤتمر بـ”الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق مدينة القدس، عاصمة فلسطين، وبحق أبناء شعبنا المقدسيين ومساكنهم ومؤسساتهم”.
واعتبر أن “نقل أي من سفارات (دول العالم لدى إسرائيل) إلى مدينة القدس خطوة جسيمة تنطوي على تجاوزات ودلالات خطيرة”.
وشدد على أن “استمرار جريمة حصار قطاع غزة، يعبر عن انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية والأخلاقية”.
وحول قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قال البيان الختامي للمؤتمر:إن ” قضيتهم ستظل في صدارة اهتمامات شعبنا الفلسطيني في المنافي الأوروبية حتى فك قيودهم وتمكينهم من الحرية”.
ودعا إلى تطوير الدور الوطني للفلسطينيين في الخارج ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني وبمؤسسات العمل الوطني، بما فيها منظمة التحرير.
وانطلق مؤتمر “فلسطينيو أوروبا” بدورته الـ15، السبت الماضي، في مدينة روتردام الهولندية، تحت شعار “مائة عام، ننتصر لا ننكسر”.
ونظم المؤتمر، مؤسسة “مؤتمر فلسطيني أوروبا”، ومركز العودة الفلسطيني، والجالية الفلسطينية، ومؤسسة البيت الفلسطيني في هولندا، بمشاركة الآلاف من الفلسطينيين.
ويعقد مؤتمر “فلسطينيو أوروبا” درويًا كل عام في مدن أوروبية مختلفة، ويشارك فيه ناشطون وسياسيون فلسطينيون وعرب داعمون للقضية الفلسطينية.
ماي مطالبة من خلال مجلس العموم الإعتذار والتعويض المادي للفلسطينيين.
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اسرتي الشريفه اسره الوطن الانساني والعربي و(الاسلامي )
ابناء الوطن الكريم العزيز الشريف ..
نعم للتخلص من كل من يفرقنا ومن كل من يستبد بنا ومن كل من يستعبدنا ..ويستعمرنا ويسلب خيرات بلادنا …
نعم لن نركع لأي من هاولاء المجرمين ..وخاصه الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …حيث وبكل وقاحه هذا المستعمر يقسم بلادنا حسب مصالحه وكان هذا الوطن ليس له شعب واراده وشخصيته ..وكرامه …بل يعتبروننا قطيع من المواشي مثل الأغنام ليس لنا أمر في شاءننا ….
النشاشيبي
كرامتنا واحده ومذلتنا واحده كشعب و كقياده ..وبهذا علينا ًبالحكمه العقليه حتي نستطيع التغلب علي دهاء المستعمر الخبيث المجرم بحقنا جميعا بدون اي شك ..
كما يطلب من القيادات الاهتمام بالوطن ومطالبه وليس بتنفيذ أومر الاستعمار من اجل الكرسي ..
وعلي الشعوب تنبيهه هذا القاءد وهذه الحكومه بالأسلوب الأخوي الانساني ..السلمي نعم فلنغير النظام من خلال صوت المواطن المتعلم الواعي وليس للجاهل اي صوت …نعم للإطاحة باي نظام غير وطني ولكن ليس بحاجه الي تدمير الوطن ..لان البناء صعب والهدم والدمار سهل …
توحيد بندقيتنا جميعا الي الاستعمار الذي يعتبر وطننا ساحه لتجاربه العسكريه …
علينا بالتبادل العسكري والعلمي بين الأقطار الاسلاميه والعربيه …
فلنتحد كما اتحد الاستعمار علينا …
فلسطين لن تعود بدون الوحده الانسانيه والعربيه (والاسلاميه )…ووحده البندقيه هي الطريق والوحيد للحصول علي كرامه الحياه لكل مواطن من ابناء هذا الوطن …
فلنقطع كل الموءمرات والخطط الاستعماريه
بوحدتنا جميعا في وجه العدو الاستعماري ..فلن نسمح بنزيف اي انسان في هذا الوطن مهما كان ..من طفل او أمراءه او شيخ او جندي او عالم او ….
كلنا ابناء هذا الوطن وعلينا حمايته من التدخل الاستعماري الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي ..فلا داعي لقواعده ولا لجنوده ولا الي أسلحته بل عليه المغادرة فورا ..
وإذا لم ينسحب فهو المسؤول الأول عن مل عمل جنوني يحدث في ارض وطنه مهما بعدت المسافه ..
نعم نناشد الشعوب الاستعماريه بالمطالبة بانسحاب جيوشها من أوطاننا ..واللا سوف تتحمل المسووليه مع هذا الإجرام
نحن شعوب مسالمه لا نحب سفك دماء الانسان ولكن للاسف وجود جنودكم في ارضنا يجبرنا علي الرد الموءسف في مل مكان سواء مدني او عسكري …
فلا تعاتبوا اللا أنفسكم بتقصيركم بالضغط علي حكومتكم المجرمه بحق شعوبنا واوطاننا …نعم شعارنا الانسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ علي انفسنا …
ولكن ..للصبر حدود ..وفقدان العقل سهل ان يحدث …ونرتكب أعمال لا نرغب بها لكم ولا لنا ..
خلقنا لكي نعيش بكرامه… لا للاستعباد حق الوجود في أوطاننا …
نعم لا ولا ولن يكون للدول الاستعماريه اي أمان لشعوبها ما دام هنلك نزيف دموي في أوطاننا …وكذلك ما دام لكم قواعد عسكريه علي اراضينا ..نحن نوءمن بالمثل الذي يقول
عامل الآخرين كما تحب ان تعامل اي باللغه الإنجليزية الاستعماريه
DO AS YOU WOULD BE DONE BY …THIS IS OUR CONSTITUTION CAN YOU ACCEPT IT
YOU WIIL NEVER EVER HAVE PEACE UNTILL WE HAVE PEACE TOO …
You ARE THE SOURCE OF OUR TRAGEDY LIFE …JUST TRY TO THINK RATIONALLY WITHOUT ANY SEGREGATIONS ….
PALESTINE HAD BEEN AGONIZING CAUSE OF YOUR INJUSTICE POLICY THIS IS THE PRAGMATIC TROTH
THE REFUGEE
AL NASHASHI
كيف يعتذرون وهم من جعلوكم لاجئين فى كل مكان وجعلو بينكم الكراهيه بين حماس وفتح بل بينكم وبين العرب
قبل ايام وقفت تريزا ماي(رئيسة وزراء غير منتخبة وغير محبوبة ومعقدة لكون ليس لديها اطفال والشعب البريطاتي الطيب رفض ان تكون امرأة عاقر تدير الدولة والرعاية الاجتماعية فيه) احد كارهة العرب والمسلمين في بريطانيا لتقول ان “” مناسبة يوم بلفور مدعاة للاحتفال به”” فاي اعتذار يرجى من هكذا صلافة؟؟! .ليس هنالك الا ان تدعون العالم الاسلامي 39 دولة (لم احسب ايران لانها غير مهتمة الا بالفتن) ودول امريكا اللاتينة وافريقيا واسيا والكثير الكثير من الاحرار الطيبين في اوروبا لمساندتكم والضغط السلمي لانشاء وطن لكم.
اخي النشاشيبي كيف حالك من زمان مختفي نورت صفحات الصحيفه اخي نشاشيبي لا تقطع كثرآ كل الأحترام والتقدير لكم
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إبن النكبه العائد إلى يافا
لاجىء فلسطيني
غاندي حنا ناصر
عزيزي وأخي وابني غاندي ..أشكرك علي حسن أخلاقك ..وعلي نضالك من اجل العوده الي يافا والي كل فلسطين …
لكن بالنسبه لي قطار العمر قد عدي وأصبحنا نمشي علي ثلاثه ..ولكن فلسطين ستبقي واحده موحده لجميع الشرفاء من البشريه ..ًولن يسمح بها اي عنصر استعماري صهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …
نعم يؤلمني أن اقتربت المنيه وتحرير فلسطين لم يتم بسبب جهالتنا ودهاء الاستعمار المتطفل علي خيرات بلادنا وسفك دماءنا …
وكلي أمل بعودتك الي تراب فلسطين اعز مكان في الكون …
النازح المنكوب التعيس بسبب انعدام الوحده مصدر كل قوه و نصر
..أكرر شكري ومحبتي لك ولكل انسان حريص علي ترك بصمته في حياه الشعوب ورقيها ….
دمت ….
AL NASHASHIBI
يعني يا أصدقائي ماذا تفيد المعذره بعد ان خربت روما، يجب إيجاد وعد فلسطيني لتقسيم بريطانيا الى قبائل متناحرة متقاتلة متعصبة، وكذلك يجب مساعده سكوتلاندا للانفصال عن هذه الصغرى. وإيجاد جامعه إنكليزية لمقسماتهم للشجب والسب. هيك وعد ولا بلاش.
ماذا حققت الاجتماعات السابقه ( لاننا نتحدث ) عن مؤتمر دورى يعقد كل عام فى مدن اوروبيه مختلفه ( بينما ) تعقد الدول العربيه والاسلاميه مؤتمراتها الداعمه المهتمه بالقضيه الفلسطينيه ايضا كل عام واحيانا تدعوا لمؤتمر طارئ حسب تطورات الاوضاع فى ارض فلسطين المسروقه لاشك ( بسبب بلفور وتبعاته المتلاحقه ) ونظره للقرارات بينهما الاوروبيه والعربيه الاسلاميه يتبين لنا انها لاتحرك فى اوروبا وامريكا شعره خوف او صحوه ضمير انسانى لتستمر الاوضاع فى ارض فلسطين كما كانت تكون مكانك سر انتظارا للمؤتمرات القادمه ايهم يسبق الاخر بقراراته المكرره كل عام (ولانها قرارات ) لاتتعدى حبر على ورق تسهل مؤتمراتها اوروبا نفسها على اراضيها وتدرجها المؤتمرات العربيه الاسلاميه مجامله للفلسطينين ( لذلك ينبغى ) تصعيد الاحداث الميدانيه فى ارض فلسطين مهما كان الثمن غاليا ومكلف ولااعز من الارواح لكنه وطن مسروق وشعب مشرد واخرتها القرارات غير ملزمه واصبحت كمن ينفخ فى جربه مقطوعه دون فايده لا حل الا بالتصعيد الداخلى والتنغيص على المحتل غير ذلك سيكون الوضع كمن يحرث باسم الله ( وين فالبحر فالرمال ) خساره فى خساره ونحن نتحدث عن قرارات اكثر من 60 سنه طارت فالهوا شاشى وانت متدراشى ياجدع 0
اخي الحبيب النشاشيبي تحيه حب وتقدير لكم ولشخصكم الكريم ألمني نبرت صوت شعرت بتعبك وغربتك والمك شعرت بألم وحزن في نبرت صوتك .. لا ياأخي هذه سنه الحياه وإن شاء الله بيعطيك الصحه والعافيه وطول العمر وبنزور فلسطين سوى وبعزمك على بيتي في يافا بيتنا مطل على البحر لازال قئم حتى اللحظه تسنه أسره صهيونيه من أكرانيا … فيا سيدي مهما طالت لهم فموعدنا الصبح وما الصبح منكم ببعيد إذا كانوا هم أطول إحتلال فنحن أطول مقاومه نحن الحق ونحن الثوره وهم اصحاب الفيل نحن جيل الحق جيل الثوره طيور الأبابيل لازم نرميهم بحجاره حجاره من سجيل .. ألله يعطيك العافيه والصحه وطول العمر ,ارجوك أن تبقى قريبآ منا لاتغب كثيرآ كنت أفتقدكم كثيرآ وأفتقد تعليقكم الكريم .. باختلاف الزمان والمكان والظروف .. أرجو منكم أن تتقبلوا محبتي لكم وارجو لكم السعاده والهناء بجانب من تحبون دمتم بخير على الحب التقيتكم وعلى الحب استودعكم وعلى الحب القاكم من جديد بغد مشرق بالحب والأمل وشمس الحريه بإذن الله سوف تشرق على عموم فلسطين أتمنى لكم طول العمروالبقاء والسرور وراحه البال .. والله إنه لشرف عظيم لي أن تدنيني منكم وتنعتني بإبني .. سيدي والله هذا شرف عظيم لي سيدي يارب أكون عند حسن ظنكم بي لكم إحترامي وتقديري سأبقى اتذكركم وعهدآ أقطعه على نفسي لن انساكم ماحييت كلماتكم ألمتني وأحزنتني أنمنى لكم والجميع أبناء شعبنا العوده الى عموم فلسطين وحدتنا طريق عودتنا .
أخوكم إبن النكبه العائد
إلى يافا لآجىء فلسطيني