﻿ترامب: على زعيم كوريا الشمالية أن «يحسّن سلوكه»

واشنطن ـ «القدس العربي»: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ – أون، مؤكدا أن عليه أن «يحسّن سلوكه».

وجاء تصريح ترامب لمراسل شبكة «سي أن أن» بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا.

ولدى سؤاله «هل تريد أن توجه أي رسالة إلى كيم جونغ-أون»، قال ترامب «يجب أن يحسّن سلوكه».

وأجرت بيونغ يانغ الأحد محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجر تجربة نووية سادسة كانت متوقعة.

من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس، بيونغ يانغ من اختبار «حزم» الرئيس دونالد ترامب أو قوة الجيش الأمريكي بشأن المسألة النووية، مؤكدا أن «جميع الخيارات مطروحة» في التعاطي مع ملفيها البالستي والنووي.

ووجه بنس هذا التحذير خلال مؤتمر صحافي عقده في سيول بعد زيارة رمزية للمنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، قائلا: «خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، شهد العالم على قوة رئيسنا الجديد وحزمه من خلال عمليتين نفذتا في سوريا وأفغانستان»، في إشارة إلى الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية للنظام السوري، وإلقاء أقوى قنبلة غير نووية على مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في أفغانستان.

وتابع بنس «من الأفضل لكوريا الشمالية أن لا تختبر حزمه أو قوة الجيش الأمريكي في هذه المنطقة».

ورد ممثل كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، أمس، أن بلاده مستعدة للرد على «أي شكل من أشكال الحرب»، التي يمكن أن يتسبب بها عمل عسكري أمريكي، وذلك في أعقاب تحذيرات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وقال في مؤتمر صحافي «إذا تجرأت الولايات المتحدة واختارت العمل العسكري فإن كوريا الشمالية مستعدة للرد على أي شكل من أشكال الحرب الذي قد ترغب فيه الولايات المتحدة».

من جهته أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «الأمل بألا تكون هناك خطوات أحادية كالتي شهدناها مؤخرا في سوريا».

وحذر «لا نقبل بمغامرات بيونغ يانغ النووية والبالستية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، لكن ذلك لا يعني أنه من الممكن انطلاقا من هنا انتهاك القانون الدولي باستخدام القوة» ضدها.