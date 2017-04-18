ترامب: على زعيم كوريا الشمالية أن «يحسّن سلوكه»
بيونغ يانغ تعلن استعدادها للحرب
واشنطن ـ «القدس العربي»: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ – أون، مؤكدا أن عليه أن «يحسّن سلوكه».
وجاء تصريح ترامب لمراسل شبكة «سي أن أن» بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا.
ولدى سؤاله «هل تريد أن توجه أي رسالة إلى كيم جونغ-أون»، قال ترامب «يجب أن يحسّن سلوكه».
وأجرت بيونغ يانغ الأحد محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجر تجربة نووية سادسة كانت متوقعة.
من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس، بيونغ يانغ من اختبار «حزم» الرئيس دونالد ترامب أو قوة الجيش الأمريكي بشأن المسألة النووية، مؤكدا أن «جميع الخيارات مطروحة» في التعاطي مع ملفيها البالستي والنووي.
ووجه بنس هذا التحذير خلال مؤتمر صحافي عقده في سيول بعد زيارة رمزية للمنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، قائلا: «خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، شهد العالم على قوة رئيسنا الجديد وحزمه من خلال عمليتين نفذتا في سوريا وأفغانستان»، في إشارة إلى الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية للنظام السوري، وإلقاء أقوى قنبلة غير نووية على مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في أفغانستان.
وتابع بنس «من الأفضل لكوريا الشمالية أن لا تختبر حزمه أو قوة الجيش الأمريكي في هذه المنطقة».
ورد ممثل كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، أمس، أن بلاده مستعدة للرد على «أي شكل من أشكال الحرب»، التي يمكن أن يتسبب بها عمل عسكري أمريكي، وذلك في أعقاب تحذيرات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وقال في مؤتمر صحافي «إذا تجرأت الولايات المتحدة واختارت العمل العسكري فإن كوريا الشمالية مستعدة للرد على أي شكل من أشكال الحرب الذي قد ترغب فيه الولايات المتحدة».
من جهته أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «الأمل بألا تكون هناك خطوات أحادية كالتي شهدناها مؤخرا في سوريا».
وحذر «لا نقبل بمغامرات بيونغ يانغ النووية والبالستية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، لكن ذلك لا يعني أنه من الممكن انطلاقا من هنا انتهاك القانون الدولي باستخدام القوة» ضدها.
بيونغ يانغ تعلن استعدادها للحرب
كوريا الشمالية مستعدة للحرب و كل منشآتها النووية موجودة على عمق 100 متر تحت سطح و أكثر , أيضا من حسن حظ كوريا الشمالية أنه لا يحدها أي دولة عربية يحكمها حاكم عربي .
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- السيد ماء مبلول .
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- إعتقادك بان كوريا الشمالية مستعدة للحرب ضد أكبر قوة عسكرية مالية اقتصادية تكنولوجية في العالم ، من باب الأوهام .
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- من جهة ثانية ، لسلاح الجو الأمريكي قنابل تخترق عشر مرات المأة ( 100 ) متر الكورية . فلا تحلم كثبرا .
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- لا أدري صراحة ما العلاقة بدولة عربية جاورت او لم تجاور كوريا الشمالية ، لكن فاليابان وكوريا الجنوبية يلعبان ما كان يمكن ” إلساقه ” لجوار عربي ؟.
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- أنا على يقين تام بأنه إن استمر الفتى المذلل الكوري الشمالي ، في حماقاته ، أي تهديد الأراضي الأمريكية بالقصف النووي – وهو بالمناسبة لم يملك بعد منظومة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية – إن استمرّ ، فإني أدعوك ان تتفرج يوما على أن ما كان يعرف سايقا ” بكوريا الشمالية ” قد أصبح غبارا ورمادا .
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- فلا تتناسى غبار ورماد HIROSHIMA – NAGAZAKI ….
Moussalim Ali
هل تتباهي بقتل الأمريكيين للأبرياء خلق الله , إن الله سيحشرك مع من أحببت من الظالمين .
إن حدث ما أنت تتمناه هل تعتقد أن دول العالم الكبرى كالصين وروسيا سيتركون أمريكا تحيا في سلام ! لن تتبقي أي حياة علي وجه الكرة الأرضية , وعند ذاك إن حدث فمن عضد الظالم سيكون معه في النار ولن يرحم الله أحد .
فلا تفتخر بشيء قد يكون هلاكك دنيا وأخرة .
وكيف أن لقبك هو مسالم علي وما تكتب ما هو إلا عداءي , من الأفضل لك أن تلقب نفسك بعداءي علي .
عندما تحسن الولايات المتحدة سلوكها وتتوقف عن سياساتها المنحرفة والمتعجرفة والمعادية لتطلعات الامم والشعوب في الانعتاق والحرية فان العالم حتما سيتجه الى الاحسن اما ان تنتهك هي القانون وتحتكر التكنولوجيا وتخزن انواع الاسلحة المتطورة والفتاكة بما فيها الاسلحة النووية الفتاكة لاجل الهيمنة على العالم وتطالب الاخرين عبر التهديد والوعيد والترغيب بالتخلي عن تلك الاسلحة فهدا ما يتنافى مع المنطق ويتعارض مع الموضوعية فكيف يستقيم ان تنهى امريكا عن شيء وتاتي بمثله الم يقل الصحابي الجليل الاسود بن ابي الاسود النهدي في بيته المشهور
لا تنه عن خلق وتاتي مثله —– عار عليك ادا فعلت عظيم.