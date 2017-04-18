السعودية: رفضنا عرضاً من السيسي بإرسال 40 ألف جندي مصري إلى اليمن
القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: كشف اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات «التحالف لدعم الشرعية «في اليمن، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية أن ترسل مصر من 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية في حرب اليمن الجارية.
وأضاف، خلال لقائه على قناة «العربية»، أن «السعودية رفضت هذا العرض لأن منهجية العمل في اليمن تؤكد على عدم دخول أي قوات برية غير يمنية على الأرض اليمنية»، منوها أن «مصر تشارك من خلال قوات جوية وبحرية».
وكانت مصر أعلنت انضمامها لعملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن، وحرص السيسي على التأكيد أن المشاركة ستقتصر على قوات بحرية وجوية.
وفي خطاب ألقاه في الكلية الحربية في أبريل/ نيسان 2015 قال السيسي: «في حال إرسال قوات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك».
وحسب وسائل الإعلام المصرية الرسمية فقد شاركت مصر حتى الآن بقوات جوية إضافة إلى أربع بوارج بحرية، للمساعدة في تضييق الحصار على الحوثيين في اليمن ومنع وصول الإمدادات الإيرانية للحوثيين. كما شاركت مصر في ضربات جوية استهدفت مواقع للحركة
وكان مجلس الدفاع القومي المصري برئاسة السيسي اتخذ قرارا في 1 أغسطس / آب 2015 بتمديد مهمة القوات المصرية خارج البلاد لفترة 6 شهور، أو حتى الانتهاء من المهمة. وجاء القرار بعد يومين من زيارة أجراها إلى القاهرة وزير الدفاع وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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- مسألة توازن استراتيجي فقط .
فإن كانت منهجية الحرب في اليمن لا تقتضي تواجد قوات أجنبية على أراضي اليمن (….) ، فكيف تفسير قبول تواجد قوات إيرانية من الحرس الإرهابي الإيراني ، وقوات من حزب الشيطان الثرثار ؟.
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- ربما داء الرئيس أوباما ، وهو ” التماطل ” قد أصاب حلف إرجاع الشرعية لليمن ؟ .
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- كلما طالت الحرب كلما، تعقّد الملف ، وكبرت الخسائر .
الحرب في اليمن تحتاج لعملية عسكرية ( جد ) سريعة (….).
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************ وقبل إطلاق أول رصاصة لإرجاع الشرعية في اليمن ، كان يتحتم على التحالف العربي أن ” يعالج ” نهائيا وضعية الخفاش والحوثي (….) ، وبعدها التوكل على الله في جغرافية اليمن الجد معقدة .************
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- اليمن اليمن شأنه شأن ” مفاوضات ونقاشات ومحادثات ” حول الملف السوري ، بينما نظام بشار ” يثبت ” أقدامه في سوريا ، والأهم انه يذبح يوميا أكثر، ويهدم يوميا أوسع .
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**** الحرب السريعة من ابتكار جنرالات Adolf HITLER وأطلقوا عليها عنوان ” BLITZKRIEG ” ، وطوّرها خبراء الإستراتيجية العسكرية في إسرائيل ، وبفضلها فازوا في كل حروبهم على الجيوش المصرية والأردنية والسورية واللبنانية ****
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- وقديما – جد قديما – أفتى الخبير الصيني SUNTZU أن مراحيل الحرب لا يجب أن تستغرق اكثر من ” ثمان ” (8 ) أيام ….
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- طبعا حاليا، الكل يلعب على ورقة ” خيار الإستنزاف لإنهاك الطرف الآخر ” . لكن وفي الحقيقة لا ندري من ينهك من ؟ . وفي كل الأحوال ، الحروب جد جد مكلفة . وبسببها تتأخر الأوطان ، اقتصادها وتقدمها .
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- أما بالنسبة لأربعون ألف جندي مصري في اليمن ، فالسؤال سؤالين :
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*** 1 *** كم من حرب فازت بها الجيوش المصرية في تاريخ الشرق الأوسط ؟ .
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*** 2 *** من سيدفع تكلفة تواجد اربعون ألف ( 40.000 ) جندي مصري في اليمن ؟ .
يذكرني العدد 40 الف بعدد القوات المصرية التي تطوعت مع جيش العراق في الحرب ضد ايران بتسهيل من حكومة السادات آنذاك و بلغت نحو 45 الفا. و كان هؤلاء من الذين تم تسريحهم من الجيش المصري بناء على شروط كامب ديفيد لتقليص عديد الجيش المصري من مليون الى 400 الف.
وعلى الرغم من مقاطعة الدول العربية لمصر نتيجة قمة بغداد بسبب كامب ديفيد و قطع العلاقات معها، و كان نظام صدام على رأس المقاطعين، الا ان البعثة التجارية المصرية كانت اكبر من اي بعثة دبلوماسية في بغداد. و بلغت صادرات مصر الى العراق اكثر من مليار دولار سنويا جلها من السلاح و الذخيرة. و لعل هذا في بدايات اشتغال الجيش المصري بالاقتصاد حيث بدأ ببيع سلاحه الروسي لابداله بالسلاح الامريكي. و كان هذا الرقم يعادل اجمالي صادرات مصر الاخرى. و بالاضافة الى السلاح تم تسهيل تطوع المصريين في الحرب. و عندما انتهت المعارك كان هناك 9 الاف اسير مصري في ايران لم تحرك الحكومة المصرية ساكنا للافراج عنهم. و الكثير منهم بقوا في ايران. وهذا مثال آخر على استهتار النظام بمواطنيه و الذي بلغ ذروته عندما انضمت مصر للحشد الامريكي ضد العراق في سنة 1991 بينما كان لا يزال مليوني مصري يعملون في العراق .
و اليوم نجد تقاربا شبيها ما بين السيسي و بشار و السيسي و حفتر ببيع اسلحة الجيش المصري لكل منهما
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- الحوثيون في بداية ” القصة اليمنية ” كانوا وبإيعاز من ” خبراء ” الحرس الإرهابي الإيراني ، كانوا قد قاموا بإنقلاب على الشرعية في صنعاء واعتقلوا مباشرة الرئيس الشرعي هادي في بيته الرئاسي .
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- هذا ما كنت أقصد بفكرة ” معالجة وضعية الحوثي والخفاش ” …
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- كان على التحالف العربي لإرجاع الشرعية لليمن ، كان عليه أن يعتقل الحوثي والخفاش ، قبل البدء في ” الراشق ” بالصواريخ والدبابات والطائرات والسفن الحربية والحرب الكلامية .
يعنى يريد أستعمال جيشه كمرتزقة لكن التحالف رفضه، الله الله عليك يا مصر يا أرض الكنانة، جاء اليوم الذي حكم فيه مصر رجل لا يتردد في الإسترزاق بأبناء مصر بعد الخراب الذي أوصلها إليه.