﻿السعودية: رفضنا عرضاً من السيسي بإرسال 40 ألف جندي مصري إلى اليمن

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: كشف اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات «التحالف لدعم الشرعية «في اليمن، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية أن ترسل مصر من 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية في حرب اليمن الجارية.

وأضاف، خلال لقائه على قناة «العربية»، أن «السعودية رفضت هذا العرض لأن منهجية العمل في اليمن تؤكد على عدم دخول أي قوات برية غير يمنية على الأرض اليمنية»، منوها أن «مصر تشارك من خلال قوات جوية وبحرية».

وكانت مصر أعلنت انضمامها لعملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن، وحرص السيسي على التأكيد أن المشاركة ستقتصر على قوات بحرية وجوية.

وفي خطاب ألقاه في الكلية الحربية في أبريل/ نيسان 2015 قال السيسي: «في حال إرسال قوات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك».

وحسب وسائل الإعلام المصرية الرسمية فقد شاركت مصر حتى الآن بقوات جوية إضافة إلى أربع بوارج بحرية، للمساعدة في تضييق الحصار على الحوثيين في اليمن ومنع وصول الإمدادات الإيرانية للحوثيين. كما شاركت مصر في ضربات جوية استهدفت مواقع للحركة

وكان مجلس الدفاع القومي المصري برئاسة السيسي اتخذ قرارا في 1 أغسطس / آب 2015 بتمديد مهمة القوات المصرية خارج البلاد لفترة 6 شهور، أو حتى الانتهاء من المهمة. وجاء القرار بعد يومين من زيارة أجراها إلى القاهرة وزير الدفاع وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.