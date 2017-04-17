الجزائر ليست بحاجة إلى أعداء
توفيق رباحي
الجزائر مقبلة على انتخابات نيابية ستجري في الرابع من الشهر المقبل. من نافلة القول أن لا شيء يُنتظر من هذا الاقتراع سوى تكريس نظام الحكم بوجوهه الكسيحة وأذرعه المشلولة، وتجديد أعضاء برلمان تحوّل إلى مرتع للغنائم والاستفادة المادية والسياسية.
مما يشد الانتباه في الحملة الانتخابية التي تجري هذه الايام، ذلك الحديث المكرر عن التدخل الخارجي. هذا خطاب مثل الملح، مفيد وضروري لكل الأطباق. حتى «إعلام الممانعة» هناك في لبنان استثمر في هذا الحديث باعتباره يخدم خطه ويبرر خطايا دعمه لديكتاتورية نظام بشار الأسد. قناة فضائية برتقالية اللون تبث من بيروت وتجسّد الطائفية والديكتاتورية في أبشع صورها وجدتها فرصة سانحة لتوغل في حديث المؤامرات الأجنبية التي تستهدف الجزائر باعتبارها «ممانِعة» مثل سوريا! استضافت في إحدى نشراتها الإخبارية صحافيا جزائريا مبتدئا وراحت المذيعة تسأله عن «التدخل الخارجي». لم يفهم المسكين سؤالها كما أرادته، فبدأ يرد بأن الجزائر دولة سيّدة ولن تقبل بأي تدخل في شؤونها، والأخرى تحاول تصويب الموقف بالتشديد على أن الخارج يتآمر على الجزائر لإفشال الانتخابات وإسقاطها في أتون الفوضى كما فعل مع سوريا المقاومة!
لكن هل هناك فعلا مؤامرة حيكت أو تحاك ضد الجزائر؟
أؤمن بأن العالم قائم على المؤامرات والدسائس، وأن المؤامرة والتلصص والتجسس ركن أساسي في صلب العلاقات الدولية، ثنائية كانت أم جماعية، تمارسه كل الحكومات والدول وتدّعي جميعها أنها فوق الشبهات. والكل يعرف أن الآخر يعرف. إنها قواعد اللعبة.
لكنني أجد صعوبة في تصديق أن كتلة ما، ولتكن الدول الغربية، تتآمر على دولة على تخومها، مثل الجزائر، للإطاحة بها. قد يصح الحديث عن شراء ثرواتها بأسعار بخسة وعن بيعها سلعا وخدمات «مضروبة»، لكن تحويلها إلى دولة فاشلة، هذا أمر يشبه أحداً يشعل حريقا في العمارة المجاورة وهي متاخمة لعمارته، وقد يكون من صنوف الخيال والاستثمار السياسي محليا في الجزائر والدول التي تشببها.
لم يسأل أحد يوما بجدبة مَن الذي يستهدف الجزائر؟ هل هي دول أم أفراد أم مجموعات؟
ولم يسأل أحد بجدية مَن الذي تهدد الجزائر وجوده ومصالحه حتى يستهدفها ويتآمر عليها؟
ولم يسأل أحد بجدية لماذا تُستهدف الجزائر من الخارج ولم يترك لها حكامها وأبناؤها شيئا تُحسَد عليه؟
من شأن أجوبة موضوعية عن هذه الأسئلة أن تهدئ النقاش وتضعه في إطاره السليم. عدا ذلك سنبقى نلف في دائرة العواطف والإثارة والتوظيف السياسي للموضوع.
الغرب يتعامل بمنطق المصلحة الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية. ومصلحته مع جزائر (وغيرها في المنطقة) آمنة ومستقرة أكثر منها مع جزائر منهارة ومشرذمة.
جزائر منهارة ستكون وبالاً على الدول الأوروبية أكثر مما ستكون على نفسها، لأنها ستتحول إلى خزّان هائل من اللاجئين والجيَّاع والمضطَهدين الذين بإمكانهم الوصول إلى سواحل أوروبا سباحة. وستكون مصدراً خطيرا للإرهابيين وعتاة القتلة والانتحاريين، وأوروبا لديها ما يكفي من الخوف والقلق ويزيد من هؤلاء الناس، فلن يكون من الحكمة أن تغامر بفتح عش دبابير جديد.
وستكون سوقا سائبة لترويج أنواع السلاح والمتفجرات وأدوات القتل الأخرى.
حكام أوروبا، الظاهرون والمستترون ممثلون في جماعات المال والمصالح، أذكى من أن يفتحوا على أنفسهم جبهة جديدة تلتهمهم نيرانها. إنهم أذكى من أن يفعلوا ولديهم في الجزائر نظام حكم يقوم بدور الشرطي والحامي وضامن الاستقرار.
هاجس الأمن والاستقرار هذا وبعبع الإرهاب هو ما دفع الحكومات الغربية إلى التخلي عن قيمها الإنسانية الجميلة وتغرق في التعاطي الإيجابي مع أنظمة قمعية وفاشية، عربية وغير عربية، لا سلعة لديها تسوِّقها غير ورقة التخويف من الإرهاب.
كذلك، جزائر مستقرة في حدها الأدنى هي، عند الغرب، مرادف لسوق استهلاكية تشتري كل شيء، من السلاح الأمريكي والروسي إلى الخردة الصينية. تستورد من الغرب السلع الرديئة بأسعار مرتفعة. بل تصبح في بعض الأحيان، بسبب الفساد وغياب أنظمة الرقابة الناجعة، إلى مكب لسلع لا تجرأ الشركات المصنّعة والحكومات الغربية على تسويقها لديها.
لهذه الأسباب وغيرها، وبكل الحسابات، تبدو العواصم الغربية أكثر حرصا على استقرار الجزائر وجيرانها من حكام هذه الدول.
ليس هناك في العواصم الغربية قراءات جادة وعاقلة تميل إلى تقبل وجود ليبيا أخرى على تخوم أوروبا.
لا أحد يتآمر على الجزائر أكثر من أبنائها. ولا يحتاج الغرب لجهد أو مال كي يسيء للجزائر. فلو صرف أعداء الجزائر أموالا طائلة لم يكونوا سيلحقون بها الضرر نفسه الذي ألحقه بها أبناؤها. منظومة الحكم ككل بما فيها من فاشلين ولصوص تبدع في إلحاق الأذى بتلك البلاد وشعبها. وقطاع واسع من الشعب، في رد فعل انتقامي، يتصرف تجاه تلك البلاد وكأنها ملك لقوم آخر ولا تعنيه في شيء.
عندما يكون هذا حال بلد ما، فلا حاجة له بأعداء.
٭ كاتب صحافي جزائري
توفيق رباحي
سيدي الكريم
لو أنكم سيدي إبتعدتم عن الطائفية لرأيتم أن التدخل ذي الطابع الهيمني من القوى الإستعمارية الجديدة المتجددة
ليس وهما٠ أغلب الدول العربية تدار من عاصمة القرار في واشنطن٠الدول التي حاولت عدم الخضوع لهذا الواقع دمرت (العراق، ليبيا، سورية…..) لبنان لا يستطيع إتخاذ أي قرار مهما كانت بساطته إلا بعد أن ترضى عنه دول الوصاية ٠الجزائر بحكم معاناتها من الإستعمار، و بغض النظر عن سياستها الداخلية تحاول الحفاظ على إستقلالية سياستها الخارجية كمسب إنتزعه شعبها بسيول من الدم٠ كيف لا يقلق مواطن كل حدود بلده ملتهبة بحروب تدار بطرق مباشرة وغيرمباشرة من هذه الدول الإستعمارية و من يدور في فلكها٠إستغلال بعض الأحزاب لهذا الخوف كورقة دعائية لا يعني أبدا أن هذا الخطر وهمي
قد يكون كل ما يتم تسريبه من ملفات مخابراتية عن استهداف الجزائر مجرد إشاعات بل و قد يكون ما تم إعلانه بشكل واضح على لسان ساركوزي وليفي وغيرهم عن كون الجزائر بعد سوريا مجرد سوء فهم.. ولكن بماذا يفسر الكاتب ما حدث في ليبيا؟؟
أليست ليبيا جارة وبوابة لإفريقيا وشريك إقتصادي نوعي سابق للغرب؟؟؟ فلماذا حولها الغرب إلى دولة فاشلة (ولا يتحججن أحد أن القذافي هو السبب فهي أغنية مضحكة لم تعد تنطلي على أحد)
وأين هي أسلحة الدمار الشامل في العراق؟؟؟
بحسب البعض كل ما يحدث في الشرق الأوسط مجرد صدفة؟؟ صدفة تتكر بنفس النسق وبذات الللاعبين وتحت خطاب إعلامي موحد..
أحيانا أتأسف لحال مثقفينا إلى أين وصل بهم الدرك..
وصدق وأحد من أهلها. ….انظر الى الانحطاط على جميع المستويات …..و كما قيل لو اجتمعت الدول قاطبة لتسيء إلى الجزائر لما أساءت اليها كما ساء اليها الجنرالات الحركيين و لهدا فرنا و الاعداء مرتاحين البال…..أما الممانعة و الأيادي الخارجية فهي للاستهلاك الداخلي ….و بكره حتشوفو
الأ نظمة الفاشلة مثل التلميذ الفاشل الذي يلقي دائما بفشله و تاخره على الاساتذة و المدرسة
بينما العيب الحقيقي يكمن في كينونة هاته الانظمة التى ترعى فساد مسؤوليها و تحميه، حتى اصبح جميع المواطنين فاسدين
الغرب قبل ان يفعل شيء يجس النبض عن إطلاق العنان لكلابه بالتكلم في موضوع ما .اسالك متى كان الغرب ككل يحب العرب و المسلمين ؟
اذا كان النظام ومن ورائه حزبه المدلل مقتنع بالمؤامرة الخارجية فلماذا لا يلجىء للشعب للوقوف الى جنبه واول مؤشر على هذا التوجه يكون بانتخابات حرة سئمنا وتحيا الجزائر حرة عزيزة
حضرت الفرصة مرة اخرى لنوجه الشكر والتحية لكاتبنا المحترم.
وهو يكتب عن الوضع في بلده وياسف لحالها، ذكرني بما قاله الدكتور محمد عابد الحابري رحمه الله في احدى محاضراته: ” لا تكون الديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا تحصل النهضة دون عقول ناهضة “.
هذا هو شرط الديمقراطية وهو مفتاح النهضة، وحيثما غابت الشروط الموضوعية والمفاتيح الحقيقية لتأهيل البلاد والغباد، يتكلم المسؤولون عن الاعداء والمؤامرات الخارجية، وليس للوطن عدو سواهم كما قال كاتبنا.
وحيث ان الحاضر هو امتداد للماضي، فلنعد قليلا إلى الوراء. لقد سبقت الجزائر غيرها إلى الربيع العربي. خرج المواطنون في البلد الى الشارع منذ ثمانينيات القرن الماضي، يطالبون بالتعددية السياسية بدل الحزب الوحيد، وبظروف معيشية على قدر ثروات البلاد.
تجاوبت السلطة او انصاعت، وتم فتح المجال السياسي أمام أحزاب جديدة، وتنظيم اول انتخابات تعددية عام 1991.
كانت نسبة المشاركة عالية، وكان التوجه العام واضحا ومنطقيا. وهل خرج الناس إلى الشوارع للتظاهر ضد حزب جبهة التحرير ام لمباركة منجزاته؟.
أختار الناخبون بأغلبية ساحقة حزبا في المعارضة املا في مسيرين جدد ونمط مختلف في تدبير الشان العام. لكن وحيث انه لا ديمقراطية دون ديمقراطيين كما اسلفنا، فقد تم الانقلاب على نتائج الاقتراع والعبث بإرادة الناخبين. فماذا كان موقف القوى الغربية “المهووسة بالديمقراطية وحقوق الانسان” من هذا الانقلاب؟.
لقد ” تفهمت” العواصم الغربية الوضع وسكتت عن الأمر.
القوى الغربية تقيس الأمور بمقياس العقل، عقلها، ومقياس المصلحة، مصلحتها طبعا.
لقد وجدت نفسها أمام ” شرين” ( maux ): العسكر والإسلاميون. فاختارت الاخف على قلبها الذي ” يعطف على الشعوب” وعلى ذاكرتها التي تحبل بالجفاء للإسلام والمسلمين، وذلك عملا بمقولتهم: ” entre deux maux il faut choisir le moindre “.
ولمن يحتاج إلى دليل ” محين “، فليعد إلى خطاب زعيمة اليمين الفرنسي ، لوببن، الذي القته امس امام الالاف من انصارها، اذ قالت بحماس: ” ساغلق الحدود وساوقف الهجرة. الهجرة وراءها الإسلاميون والارهابيون “.
الإسلام في ذاكرتهم إرهاب والمسلمون إرهابيون، لا فرق بين المعتدلين والمتطرفين ولا بين من المنتخبين والانقلابين..
لذلك، فهم يتآمرون على الشعوب وليس على أنظمة هي أقرب إليهم من شعوبها.
إن كان استهداف الجزائر صحيحا فهو خطر، و المبالغة في علك هذا الموضوع و توظيفه سياسيا يجعل الخطر يتضاعف.
أشعر بالقرف عندما أسمع أحيانا و غصبا عني ما يسمونه “الحملة الإنتخابية”، يتكلمون عن التدخل الأجنبي و أن الجزائر مستهدفة في أمنها و استقرارها و خاصة عندما يبدؤون في إعلامنا أو تذكيرنا في ما حدث و يحدث لشعوب لم تقبل أن تكون كالقطيع. يطلبون من الشعب أن يكون واعيا بهذا و لكن لا أحد طالبه بجدية أن يكون سيد نفسه و أن يعرف حقوقه.
ملخص ما يقدم للجزائريين: وعود كاذبة و وعيد !!! وعلى رأي الكاتب عندما يكون هذا حال بلد ما، فلا حاجة له بأعداء !!!.
المغرب يمد يده للجزائر في كل مناسبة للتعاون والوحدة لما فيه مصلحة الشعبين ولكن للأسف عسكر الجزائر وبعض نخبه مازالوا لم يعالجوا أنفسهم من المغربفوبيا ومازالوا يعتقدون بعد كل ماصرفوه من عشراة المليارات والجهد بدون نتيجة تذكر أنهم سيقسمون المغرب وسيقيمون دولتهم الوهمية على صحرائه ، كل ما أخشاه لا قدر الله أن تنهار الجزائر وتتقسم إلى دويلات للقبائل والمزابيين والطوارق والعرب ، فالغرب يتحين فرصته ولن يتهاون في تقسيمنا وتشتيتنا لنبقى قوما تبعا لهم ، إنني أتأسف لما وصل إليه حالنا وحال مغربنا الكبير وأتأسف للبعض الذي مازال يردد أسطوانة عسكر الجزائر وهو لا يعلم أن التقسيم إذا وقع لا قدر الله فإنه سيشمل الكل .