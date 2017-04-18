سياسيون تونسيون: الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا ترسيخ للديمقراطية
تونس – «القدس العربي»: أشاد عدد من السياسيين التونسيين بـ»نجاح» الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، والذي اعتبر بعضهم أنه يساهم في ترسيخ الديمقراطية في البلاد ويأتي كرد من الأتراك على محاولة الانقلاب التي قام بها بعض ضباط الجيش في تموز/يوليو الماضي.
وكانت لجنة الانتخابات التركية أعلنت موافقة 51.3 من الناخبين الأتراك على التعديلات الدستورية الجديدة التي تمنح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان صلاحيات واسعة.
وعقب إعلان النتائج، بادر رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بالاتصال بالرئيس أردوغان لتهنئته على نجاح الاستفتاء، فيما اعتبر الرئيس السابق منصف المرزوقي أن نتيجة الاستفتاء ستساهم في تثبيت الديمقراطية التركية وتطويرها وتفادي أي انزلاق في ميدان حقوق الانسان.
وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أي نظام أحسن للأتراك؟ البرلماني أم الرئاسي؟ ليس لأحد الحق في الردّ باستثناء الأتراك أنفسهم و”أهل مكة أدرى بشعابها”. ما يهمني كديمقراطي أن أكثر من ستين مليون تركي ذهبوا لمراكز الانتخاب. النصر لم يكن بالتسعة والتسعين في المئة المعروفة في بلدان ما قبل الربيع العربي. هذا اليوم هو ردّ بالضربة القاضية على ذلك اليوم من شهر جويلية (تموز) الماضي الذي حاول فيه البعض فرض إرادتهم على الشعب بالدبابات وها هو الشعب يهزمهم مرّة ثانية بصناديق الاقتراع. هنيئاً للشعب التركي بديمقراطيته الحية الوثابة. هنيئاً للأحزاب الثلاثة بالانتصار في الاستفتاء. هنيئاً للرئيس أردوغان هذا النصر الجديد».
وأضاف رياض الشعيبي الأمين العام لحزب «البناء الوطني»: «لأنصار التحويرات الدستورية في تركيا ولمعارضيها على حدّ السّواء: تمسّكوا بمواقفكم فعن قريب سينفضح نفاق المتلونين منكم عندما تنقلب مواقفكم حيال ما سيطرح من تغيير للنظام البرلماني في تونس الى نظام رئاسي. كفّوا عن المهاترات الفارغة من فضلكم والتفتوا لما يهمكم، فمن تمام حكمة الفرد أن يترك ما لا يعنيه».
النهضة و تابعها الذى كان يبكى لان ليس له صلاحيات و بعد ان استماتوا فى الدفاع عن النظام الهجين خدمة لمصالحهم و الذى ادى الى خراب و افلاس تونس و هو نظام ﻻ يترك احد يحكم و يسير الدولة ….بمعنى انا ﻻ احكم و انت ﻻ تحكم وﻻ نترك احد يحكم …اليوم يتسابقون على تهنئة حاكم اصبح مطلق و هنا سطرين تحت مطلق …بينما كسروا لنا رؤوسنا بالتغول و التغول فى تونس بعد انتخابات 2014 …كما قال السيد الشعيبى نحن ننتظر مواقفكم المتلونة عندما تطرح التعديلات الدستورية لانهاء هذا النظام الهحين الذي خرب الحياة السياسية فى تونس و خرب تونس ككل …7 حكومات فى 6 سنوات ….و الحبل على الجرار ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
المفاجئة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، هي أن الأترك المقيمين بأروبا صوتوا لصالح أردوغان لصالح نظام رئاسي هذه الظاهرة فاجئت الأروبيين خاصة الألمان , كيف يصوت أترك تعيش في أروبا تعيش في دول ديمقراطية لصالح نظام رئاسى محتمل أن يتحول لنظام ديكتاتورى لأن الرئيس يملك كل الصلاحيات بالنسبة لأروبا مشكلة كبيرة إذا إبتعدت تركيا عن أروبا
أتصور أن أردوغان يريد أن يدير ظهره الي أروبا وربما يسعي أردوغان لبناء نظام مثل نظام صدام حسين أو بناء نظام مثل نظام الملالي إيران أو بكستان هذه إتجهات أردوغان , أردوغان يريد أن يجعل من تركيا قوة إسلامية
كثيرون هم الذين سيديرون ظهرهم لأروبا لأن كثيرون إكتشفوا أن دول القانون و دول حقوق الإنسان الأروبية مثلما تزعم أروبا قوانينها تطبق علي البعض وعلي البعض الأخر لا
يعني الغيم في تركيا والمطر في تونس.يا أهل تونس الشرفاء .الذين قمتم بانتفاضة مباركة ضد الدكتاتورية .هل من الجائز أن تصفقون.لديكتاتوري.آخر .فلا تجعلون من سياسيين يسرقون مبادئكم.