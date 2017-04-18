﻿سياسيون تونسيون: الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا ترسيخ للديمقراطية

تونس – «القدس العربي»: أشاد عدد من السياسيين التونسيين بـ»نجاح» الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، والذي اعتبر بعضهم أنه يساهم في ترسيخ الديمقراطية في البلاد ويأتي كرد من الأتراك على محاولة الانقلاب التي قام بها بعض ضباط الجيش في تموز/يوليو الماضي.

وكانت لجنة الانتخابات التركية أعلنت موافقة 51.3 من الناخبين الأتراك على التعديلات الدستورية الجديدة التي تمنح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان صلاحيات واسعة.

وعقب إعلان النتائج، بادر رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بالاتصال بالرئيس أردوغان لتهنئته على نجاح الاستفتاء، فيما اعتبر الرئيس السابق منصف المرزوقي أن نتيجة الاستفتاء ستساهم في تثبيت الديمقراطية التركية وتطويرها وتفادي أي انزلاق في ميدان حقوق الانسان.

وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أي نظام أحسن للأتراك؟ البرلماني أم الرئاسي؟ ليس لأحد الحق في الردّ باستثناء الأتراك أنفسهم و”أهل مكة أدرى بشعابها”. ما يهمني كديمقراطي أن أكثر من ستين مليون تركي ذهبوا لمراكز الانتخاب. النصر لم يكن بالتسعة والتسعين في المئة المعروفة في بلدان ما قبل الربيع العربي. هذا اليوم هو ردّ بالضربة القاضية على ذلك اليوم من شهر جويلية (تموز) الماضي الذي حاول فيه البعض فرض إرادتهم على الشعب بالدبابات وها هو الشعب يهزمهم مرّة ثانية بصناديق الاقتراع. هنيئاً للشعب التركي بديمقراطيته الحية الوثابة. هنيئاً للأحزاب الثلاثة بالانتصار في الاستفتاء. هنيئاً للرئيس أردوغان هذا النصر الجديد».

وأضاف رياض الشعيبي الأمين العام لحزب «البناء الوطني»: «لأنصار التحويرات الدستورية في تركيا ولمعارضيها على حدّ السّواء: تمسّكوا بمواقفكم فعن قريب سينفضح نفاق المتلونين منكم عندما تنقلب مواقفكم حيال ما سيطرح من تغيير للنظام البرلماني في تونس الى نظام رئاسي. كفّوا عن المهاترات الفارغة من فضلكم والتفتوا لما يهمكم، فمن تمام حكمة الفرد أن يترك ما لا يعنيه».