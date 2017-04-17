﻿الأزهر: إيران أطلقت سراح عالم سنّي خوفا من الاحتجاجات

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال مرصد الأزهر الشريف إن «أهل السنّة في إيران انتفضوا لاعتقال أحد علمائهم»، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية «أطلقت سراحه خوفا من تزايد الاحتجاجات».

وأبرز المرصد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها أمس الإثنين، تحت عنوان «إيران من الداخل»، تصريحات للقيادي الشيعي والعضو المصري للمجمع العالمي لأهل البيت الطاهر الهاشمي يؤكد فيها أن «التقريب بين المذاهب لا بد أن يتم برعاية الأزهر بمساعدة قم والنجف»، كما رصد اتهامات لإيران بدعم الإرهاب ورد خارجيتها على ذلك.

وشهدت مدن قضاء «سرباز» في بلوشستان احتجاجات شعبية منذ أسبوع، بسبب اعتقال إمام ومفتي أهل السُّنّة والجماعة في بلوشستان، مولوي فضل الرحمن كوهي، من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، بسبب اتهامات بتأييده الثورة السورية.

والشيخ فضل الرحمن كوهي، يترأس مدرسة أنوار الحرمين في بشامغ «سرباز» في إقليم بلوشستان السني في إيران، وحذر عدة مرات الشعب البلوشي من الانخراط في صفوف قوات الحرس الثوري الإيراني، والتوجه إلى سوريا لدعم بشار الأسد مقابل قطع أراض سكنية أو رواتب شهرية.

وأصدر كوهي فتوى يحرم فيها الذهاب إلى سوريا والمشاركة في الحرب، منتقدا ما وصفها بـ«المغريات المادية» التي تقدمها السلطات الإيرانية للمشايخ والدعاة والمقاتلين من أجل الذهاب لدعم نظام بشار الأسد.

ودافع عن الثورة السورية ضد الأسد، قائلا: «الشعب السوري المسلم يريد أن يتخلص من النظام المستبد، وأن يتمكن من الحصول على حقوقه وحريته داخل بلده، ولكن هناك من يأتي من خارج الحدود السورية ليدافع عن النظام»، في إشارة إلى مشاركة إيران العسكرية في سوريا. وكان مرصد الأزهر، أكد، في أغسطس/ آب الماضي، أن إيران تستخدم فزاعة تنظيم «الدولة الإسلامية» في تعزيز نفوذها في المنطقة وتوسعها على حساب الدول العربية.

وأوضح المرصد في دراسة خاصة أن «التنظيم الذي يعيث فسادا في العراق على الحدود الإيرانية؛ لم يفكر إطلاقاً في توجيه قذائفه نحو طهران».

وأشارت الدراسة إلى أن إيران تزعم وتفاخر بتزايد الإقبال على المذهب الشيعي بسبب جرائم تنظيم «الدولة»، مستندة إلى ما ذكره أکبر رائفي‌ پور الأستاذ في جامعة الإمام الصادق في حوار قال فيه: اعتنق الكثيرون المذهب الشيعي حيال جرائم التنظيم، التي لا تتورع عن قطع رقاب الناس وصلبهم.