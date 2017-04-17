الصراع على السلطة حين يجدد دماء الاستبداد… مصر بين 2011 و2012
عمرو حمزاوي
في ربيع 2012، وفي أعقاب فوز تيارات الإسلام السياسي بأغلبية صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية 2011، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطرح مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في صيف 2012. وكان هذا على طرفي نقيض من الموقف الذي كانت تؤكد عليه الجماعة ليل نهار خلال العام 2011، من أنها لن تحاول احتكار كلٍ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل ستقتصر على المشاركة في البرلمان والجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتبتعد عن الرئاسة. هذا الموقف صدم الأحزاب الليبرالية واليسارية، لكن الأهم أنه شكّل أيضاً خروجا على التوافق بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية.
جاء رد جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين كانوا لازالوا يمسكون بزمام السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، على موقف الجماعة الجديد سلبياً، وحظوا في ذلك بتأييد معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية. حاول المجلس الأعلى تقويض عملية وضع الدستور من خلال إصدار إعلان دستوري مكمل في حزيران/يونيو 2012 حُوِّلَ بموجبه الجيش إلى السيد الحقيقي للسياسات المصرية وأنيط به واجب «الحفاظ على النظام الدستوري والفصل بين السلطات». وقبل ذلك استبعد، من خلال عملية شبه قضائية، الرجل القوي في جماعة الإخوان خيرت الشاطر من الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن كان قد طُرح اسمه أولاً كمرشح الإخوان للرئاسة. واستخدم المجلس الأعلى أيضا حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب في حزيران/يونيو 2012 بعد ستة أشهر فقط من بدء جلساته.
مثّل حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل الذي حيكت خيوطه لنسف السياسات التعددية القائمة على العملية الانتخابية، هجمتان مُتقدمتان من الجيش على عملية التحول الديمقراطي الوليدة. ومع ذلك، اصطفّت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية، بما في ذلك حزب الوفد العريق، إلى جانب الجيش وبررت خطواته. وهكذا أطلقت أحزاب، مثل حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمُّع اليساري وأيضاً (على نحو متزايد) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، العنان لمشاعرهم المناهضة للإسلاميين وسمحت لهذه المشاعر بتشكيل أدوارها السياسية، وسوّغت الخطوات المناوئة للديمقراطية التي أقدمت عليها المؤسسة العسكرية على أنها ضرورية لممارسة الضغوط على الإخوان والسلفيين المتحالفين معهم آنذاك.
ولأنها عولت على المؤسسة العسكرية لحسم الصراع على السلطة وتجاهلت صناديق الاقتراع ومقتضياتها، بقيت الأحزاب الليبرالية واليسارية متشظية أكثر من أي وقت مضى. وعلى رغم أن معظمها لم يطرح مرشحاً لانتخابات الرئاسة، إلا أنها أيّدت بشكل مباشر أو غير مباشر مرشحين مستقلين متباينين. فالوفد دعم ترشيح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فيما رشّح حزب الكرامة مؤسسه حمدين صباحي. وأيّد التحالف الشعبي ترشيح البرلماني المخضرم أبو العز الحريري، ووضع نواب علمانيون مستقلون تواقيعهم على بيان ترشيح المحامي المناصر للعمال خالد علي. أما حزبا المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية فقد رأيا في رئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق أفضل رهان للعلمانيين ودعماه بشكل غير مباشر. في حين لم تؤيد أحزاب أخرى، كالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أي مرشح وطلبت من أعضائها الاقتراع وفق ما تمليه عليه ضمائرهم.
وهكذا، ومجدداً، أسفر التشظي عن خسائر كبرى للأحزاب الليبرالية واليسارية. فالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2012 انتهت بفوز كلٍ من مرشّح الإخوان محمد مرسي ومرشح النظام القديم شفيق، وهزيمة مرشحي الأحزاب العلمانية، كموسى وصباحي. وفي جولة الإعادة في حزيران/يونيو 2012 فاز مرسي وأصبح أول رئيس في مصر يُنتخب بشكل ديمقراطي وكذلك أول رئيس منتم لتيار الإسلام السياسي. ومع ارتقاء مرسي إلى سدّة الرئاسة، دانت للإسلاميين السيطرة على السلطة التنفيذية، أو هكذا بدت الأمور إضافة إلى هيمنتهم على مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وبذلك، كانت هزيمة «العلمانيين» المصريين مدوية وتحوّلت مخاوفهم من استيلاء الإسلاميين على السلطة إلى نبوءة ذاتية التحقّق. لكن، وبدلاً من الاعتراف بالتأثيرات السلبية لعوامل مثل التشظي الحزبي، والتنافس بين الأحزاب الليبرالية واليسارية عوضا عن التنسيق الانتخابي، وسلبية مواقف العرقلة والهدم إزاء جماعة الإخوان، والتورط في تبرير إجراءات الجيش المناوئة للديمقراطية، انجرفت الأحزاب الليبرالية واليسارية بشكل مطرد نحو مواقف معادية للتحول الديمقراطي ومؤيدة لتدخل الجيش في الحياة السياسية.
خلال السنة التي أمضاها مرسي في الحكم كرئيس للجمهورية، امتنعت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية عن التعاون مع حكومته، وصعّدت دعواتها إلى الجيش للتدخل في الشأن السياسي. وبعد شهر عسل وجيز للغاية تودد فيه مرسي وجماعة الإخوان إلى العلمانيين المصريين لحفزهم على الابتعاد عن الاستقطاب الذي أحاط بالانتخابات الرئاسية، انفجر الصراع مجدداً وعلى جناح السرعة.
كان لم يمضِ سوى أسابيع قليلة على بدء ولايته حتى أقال مرسي وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، على التوالي، وعيّن مكانهما الفريق السيسي والفريق صدقي صبحي.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة حظيت بتهليل بعض الحركات الثورية التي طالبت بمساءلة قيادة الجيش القديمة حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة بين استقالة الرئيس الأسبق مبارك في شباط/فبراير 2011 وبداية ولاية مرسي في حزيران/يونيو 2012، إلا أن معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية فسّرت هذه الخطوة بأنها مجرد محاولة من الإخوان للسيطرة على الجيش. كانت المخاوف عاتية للغاية آنذاك من وجود مؤامرة إسلامية كبرى لخطف الدولة وتقويض الحياد المُفترض للجيش الذي تنادى «العلمانيون» المصريون إلى مطالبته بالوثوب على السلطة.
٭ كاتب من مصر
عمرو حمزاوي
الجيش سلم السلطة لرئيس منتخب لمدة عام واحد فقط لنسف عملية التوريث عن جمال مبارك ! لا أكثر ولا أقل !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الخطيئة الكبرى للإخوان المسلمين هي الدخول في معترك السياسة في وقت يتنامى فيه الحرب على الإسلام عالميا , إقرأ حضرتك لجمال حمدان رحمة الله عليه (توقع جمال حمدان لسعي الغرب لخلق صراع مزعوم بين الحضارات من أجل حشد أكبر عدد من الحلفاء ضد العالم الإسلامي، حيث أكد انه “بعد سقوط الشيوعية وزوال الاتحاد السوفيتي، أصبح العالم الإسلامي هو المرشح الجديد كعدو الغرب الجديد. وإلى هنا لا جديد. الجديد هو أن الغرب سوف يستدرج خلفاء الإلحاد والشيوعية إلى صفه ليكوّن جبهة مشتركة ضد العالم الإسلامي والإسلام، باعتبارهم العدو المشترك للاثنين، بل لن يجد الغرب مشقة في هذا، ولن يحتاج الأمر إلى استدراج: سيأتي الشرق الشيوعي القديم ليلقي بنفسه في معسكر الغرب الموحد ضد الإسلام والعالم الإسلامي”، وهو ما تحقق بالفعل، حيث وضع صموئيل هنتنجتون Samuel Huntington في كتابه صدام الحضارات الخطوط الفكرية العريضة لهذا الحلف، فيما يخوض المحافظون الجدد في البيت الأبيض غمار معاركه الفعلية، في إطار ما بات يعرف بالحرب على الإرهاب، والتي لا تخرج عن كونها ستارا لحرب شاملة على الإسلام.) هذا الكلام في ويكيبيديا , لو كان الإخوان يقرأون التاريخ لما أدخلوا أنفسم المقصلة , ولما فشلت الثورة .
الأحزاب الليبرالية واليسارية وحدهما كره الاسلاميين نتيجة الصراع الإيديولوجي بينها الذي أججه عمدا السادات في فترة حكمه لذلك، ولم يكن لها أدنى رؤية حقيقية للخروج بمصر من أزمتها السياسية بعد مبارك.
كانت تلك الأحزاب بعد عقود من التدجين قد ضيعت مبادئها وصارت مجرد ديكور يدور في فلك النظام وهي اليوم تدفع ثمن انقلابها على إرادة الشعب المصري.
كل النسق الديمقراطي يقوم على الثقة، ثقة الناخبين بالمنتخب والمحكومين بالحاكم، وأحزاب مصر بكل أشكالها فقدت ثقة الشعب المصري (كحال كل البلدان العربية).. وما بقي على الساحة المصرية اليوم من ممتهني السياسة عاجزون عن جمع الجماهير حول مشاريعهم التي خانوها مرار وتكرارا تحت مسميات واهية أفضعها أن يتم اعتبار الشعب المصري شعبا جاهلا لأنه انتخب إسلاميين لرئاسة وقيادة مصر.
مصر تحتاج اليوم إلى تغير كلي لوجوه السياسة وفسح المجال للجيل الجديد بأحلامه وأوهامه لقيادتها سياسيا، لكن العسكر لن يسمح لهم بذلك دون هبة شعبية كبرى.. لكن المشكلة اليوم أن مصر لم تعد تتحمل مثل تلك التحركات الشعبية..
لقد نجح العسكر في جعل مصر رهينة سياساتهم أكثر من أي وقت مضى.. والاتكال على بعض الدول العربية الأخرى وعلى رأسها الجزائر أن تتعلم الدرس وتشرع دون تأخير في إحداث سياسات تغيير حقيقي لأنظمة الحكامة فيها لإنقاذ نفسها وإنقاذ جيرانها لأن مصيرنا كمسلمين وكعرب وكشمال إفريقيين مرتبط شئنا أم أبينا وإلا فإن مصيرنا جميعا سيكون أسودا.
حفظ الله جميع بلاد المسلمين.
البعض يظن أن الغرب يبحث عن العالم الإسلامي ليصبح العدو الجديد لة , والعالم الإسلامي فريسة سهلة في صدام الحضارات بين الغرب والشرق والشمال والجنوب .
العدو الأكبر للغرب هو المنافس الحضارى , تكنولوجيا وماليا وإقتصاديا وثقافيا و .. . المنافسة الحضارية مشتعلة اليوم علي جانبي المحيط الهادئ في أقصي شرق أسيا وخاصة مع التنين الصيني .
المشرق الإسلامي عبارة عن كرة يتقاذفها المعسكريين , يريد كل منهما الفوز بة وضمة الي فريقة , بصفتة مورد للطاقة والخامات والأموال وفي نفس الوقت أسواق لتصريف منتجاتة .
لن يتواني الغرب أو الشرق , عن إستخدام القوة العسكرية لإخضاع العالم الإسلامي لإرادتة , بالتعاون مع إسرائيل وحلفاءها في العالم العربي والإسلامي .
سرد لتاريخ مرير وحقبه سوداء في تاريخ مصر ..سنه اولى ديمقراطيه فشل الكل كان فيها مراهق ومبدىء نظرا لانعدام اي نشاط سياسي في دوله يحكمها فاشست عسكر مراهقين ايضا استولوا على البلد في ليله ظلماء من ملك ومن بعده لواء جيش ضعيف …ردا على مقال حضرتك المنصف نوعا ما…احب ان اقول واذكرك ان هذه المجموعه من العسكر المخترقه اسراءيلي وامريكيا كان لديها وحم ونيه للانقضاد على السلطه والقضاء على الثوره والثوار من اول يوم وبالتحديد يوم 11 فبراير 2011 …سواء رشح الاخوان او اي تيار اخر..سواء فاز الاخوان او غيرهم بانتخابات الرياسه .سواء اخطا او اصاب الاخوان او تيار اخر ….النيه مبيته للانقضاض على البلد و على الرياسه حمايه لمصالحهم الاقتصايه والعزبه التي بيبرطعوا فيها دون حساب…. سيناريوا 52 يتكرر بحزافيره الان … اما موضوع انقضاض الاخوان على البلد فهذه اكذوبه مهد لها العسكر واعلامه والكل عاش فيها وصدقها…وحتى اذا كان هذا صحيحا فهم على الاقل مجموعه مدنيه لاتمتلك جيش وسلاح ودبابات وسهل عزلهم سياسيا بكتله حزبيه موحده في انتخابات نزيهه..عكس اللصوص المجرمين الممسكين بالدوله المصريه بالحديد والنار الان ..اما بخصوص حديثك عن الاحزاب اللبراليه واليساريه في مصر..فهذه احزاب كرتونيه مثلها مثل مثيلتها في تونس والمغرب ..احزاب صنعت للاستعانه بالدبابه تاره واذا فشلوا (تركيانموذج).. فان وجهتهم التاليه تكون الغرب ..الاستقواء واستدعاء الغرب للتدخل (العراق نموذج) …الخلاصه ..هذه الاحزاب تتحمل الجزء الاكبر مما الات اليه الامور في مصر اكثر بكثير من الاخوان . وسيحاسبهم التاريخ على ذلك ..ارجو ان يكونوا وعوا الدرس وكفايه حقد وغل