مرحلة جديدة من الصراع الأمريكي ـ الإيراني على العراق
رأي القدس
بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى واشنطن حدث تطوّر لافت تمثّل بزيارة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر برفقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية جوزيف دانفورد إلى بغداد في 4 نيسان/إبريل الجاري.
يكشف اختيار جاريد وكونه من الحلقة الضيّقة المقرّبة من ترامب ومرافقة رئيس الأركان له (وحديثه قبل الزيارة مع قائد سلاح البحرية) اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية بالملفّ العراقي ولكنه، بالتأكيد، يتجاوز مسألة المعارك العسكرية الجارية مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تدخل الحملة ضدّه في الموصل شهرها السابع، فابتعاث كوشنر يدلّ على خطط استراتيجية تتعلّق بإعادة تشكيل الدولة العراقية بعد انتهاء دخان المعارك، وعلى الأخص، بوزن إيران الثقيل في مجريات الأحداث بما يفيض حتى عن العراق ويمتدّ إلى سوريا ولبنان واليمن.
وحسب تقرير لأحد مراسلي «القدس العربي» في العراق ينشر اليوم فإن زيارة كوشنر للعبادي بحثت بشكل دقيق ومباشر «إجراء إصلاحات جذرية في بنية العملية السياسية» وأن الوفد الأمريكي قدّم معلومات استخباراتية خطيرة ضمنها قائمة تضم 610 اسماء لضباط في وزارتي الداخلية والدفاع «على علاقة مع إيران» يشكّلون كياناً موازياً للحكومة العراقية ويقودهم عراقيّاً نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإيرانياً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، يضاف إليهم مدراء عامون ورؤساء مؤسسات مسؤولون عن الوزارات السيادية تابعون لهذا الكيان الموازي وينسقون مباشرة مع إيران و»الحشد الشعبي».
المعلومات الاستخبارية تحدّثت أيضاً عن دور لـ«حزب الله» اللبناني يعمل على التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لتصفية عدد من القيادات السنية والشيعية المعارضة للنفوذ الإيراني في لبنان وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي أخبار تتخذ مصداقية، إذا قاطعناها مع ما كان يقوله ويفعله الصدر في الأسبوعين الماضيين، من توقّعه لاغتياله إلى تسليمه المسؤوليات، بما يشبه وصيّة الوفاة، لقادة تياره.
زيارة كوشنر وملامح التطوّرات العسكرية والسياسية في العراق (والمنطقة العربية المحيطة) مؤخراً تدلّ على تصعيد متوقّع في إيقاع الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأدواتها الكثيرة جدّاً داخل الدولة العراقية وضمن «الحشد الشعبي» والطاقم السياسي والأحزاب العراقية عموماً.
ليس من المتوقع لنتائج هذا الصراع أن تتضح سريعاً وذلك لعمق التغلغل الإيراني ضمن المؤسسات الحاكمة والفاعلة، وهو لا يمكن أن يحسم عسكريّا واستخباراتياً بل يحتاج إلى حاضنة شعبيّة عراقية تؤيده.
الصراع، من جهة أخرى، سيضطر أطرافاً كثيرة، بمن فيها رئيس الوزراء العراقي نفسه، إلى إيجاد موقع ضمن خارطة الاستقطاب، وهو أمر سيتحسّب العبادي له كثيراً قبل أن يتخذ قراراً بركوب أمواجه الخطرة رغم أنه أحد أهم المتضررين حيث أن المعلومات المذكورة تشير إلى أن إيران قامت عمليّاً بإلغاء دوره وحوّلته إلى «مختار» شكليّ لوضع الأختام ولا يملك أي سلطة سيادية حقيقية على وزاراته.
رأي القدس
” ضمنها قائمة تضم 610 اسماء لضباط في وزارتي الداخلية والدفاع «على علاقة مع إيران» يشكّلون كياناً موازياً للحكومة العراقية ” إهـ
أغلب هؤلاء الضباط ليسوا ضباطاً بل منتسبين لأحزاب ولاؤها لإيران كحزب الدعوة والمجلس الأعلى وووو
ولا حول ولا قوة الا بالله
ايران تغلغلت كثيرا في العراق وماذا تفعل أمريكا فالوقت فات كان لها أن تنتبه الى الأمر منذ 2013 اما الآن فايران لها من يضمن لها مصالحها وامتدادها ولا يمكن اختصارها في 600 او 700شخصية و ايران استثمرت في مكونات الشعب العراقي هذه 14سنة فأصبحت هناك أحزاب وميليشيات وجمعيات موالية لايران والمضحك أن سيطرة ايران على العراق تم بالديمقراطية الامريكية كما يقول المثل من لحيتوا بخرلو صعب وصعب جدا الحد من النفوذ الايراني في العراق لأنه المشكل ليس بأشخاص في المؤسسات العراقية بل كل افراد أو أغلب الاشخاص تقريبا في المؤسسات العراقية فالبترول لأمريكا وعائداته تتحكم فيه المؤسسات التي أغلب شخصياتها موالية لايران أو تأتمر بأوامر الولي الفقيه و السبيل الوحيد للحد من النفوذ الايراني هو اعادة الدكتاتورية للعراق او تقسيمه وهذا صعب أو شبه مستحيل .
ايران هي الحاكم الفعلي للعراق. الشيعه في كل الدول يجدون أنفسهم ملزمين بطاعة ايران.
أما أمريكا إذا أرادت أن تُجند عميلاً لها فلابد أن تدفع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (مرحلة جديدة من الصراع الأمريكي ـ الإيراني على العراق)
لولا التحالف الامريكي الايراني السري الوثيق ضد المسلمين السنة، لما سلمت امريكا العراق الى الايدي الامينة الايرانية بعد احتلاله عام 2003. واهم مهمة لهذه الايدي الايرانية هي قمع وتقتيل وتشريد الاكثرية العراقية السنية وتحت سمع وبصر المحتل الامريكي وبمراقبة وتوجيه صهيواسرائيلي. وهذه السياسة الجديدة بعد احتلال العراق تلبي ثارات ايران وميليشياتها الطائفية الحاقدة على الكل العربي الاسلامي السني وتلبي ثارات اسرائيل من جيش صدام حسين الذي تجرأ وقذف اسرائيل بالصواريخ ، قبل هزيمته امام امريكا وحلفائها.
والخلافات الشيعية الشيعية الحالية هي التي حملت العبادي الى واشنطن وهي التي ابتعثت كوشنر -اوثق مستشاري ترامب-الى بغداد ضمن( خطط استراتيجية تتعلّق بإعادة تشكيل الدولة العراقية بعد انتهاء دخان المعارك، وعلى الأخص، بوزن إيران الثقيل في مجريات الأحداث بما يفيض حتى عن العراق ويمتدّ إلى سوريا ولبنان واليمن.)
ورغم (عمق التغلغل الإيراني ضمن المؤسسات الحاكمة والفاعلة) في العراق فان دوراً امريكيا صديقا للعراق وايران مطلوب لازالة التوتر بين اركان الحكم في بغداد حتى يظل العراق محمية ايرانية امينة على المصالح الصهيوماسونية الصليبية وحتى تستمر سياسة قمع وتهميش مكون العراق السني تماشيا مع مصلحة اسرائيل وحلفائها من الحكام العرب
بعد الخطأ الامريكي الفادح بإسقاط الدولة العراقية وحل مؤسساتها وتسليم دفة الحكم للشيعة جعل ايران تتمدد كاخطبوط في النسيج العراقي واججت الصراع الطائفي وتغلغلت في اجهزه الدولة حتى بات العراق تابعا لإيران، والمالكي خلال فترة حكمه مكن الايرانيين من احكام السيطرة على العراق بعمالته لهم، والآن تعض امريكا على الاصابع بعد ان امتد نفوذ الملالي الى سوريا ولبنان واليمن، ترامب يحاول اليوم اصلاح ما فعله اسلافه البوشين الاب والابن واوباما ولكن بعد ان “فات الفاس بالراس″ اما حزب مروج المخدرات ومدبر الاغتيالات اللبناني ” المقاوم” فإنه تحول إلى قاتل بالإجرة في سورية والعراق،
أسفي على العراق العظيم، عراق حضارة بين النهرين، عراق حمورابي وهارون الرشيد وابي حنيفة، عراق الفن والادب والرخاء.
العمالة في العالم عار ، وعند البعض وجهة نظر تناقش وتثار ! وفي العراق شرف وافتخار ، واتباع للولي الفقيه المغوار كاشف الأسرار ، وغازي الديار ، وجليس المهدي الذي طال لظهوره الإنتظار .
أخطاء كبيرة يقع بها الكثيرين .دور وقوة أميركا انتهيا في العراق. حكومة العبادي تستغل مساعدة الجيش الأميركي لإنهاء داعش .وبعدها ستقول للسيد ترامب ( الله يعطيك العافية وشكرا )..ولو عدنا للموضوع الأساسي .من سيكون حليفا لواشنطن في بلاد الرافدين. طبعا ليس الحشد الشعبي ولا الميليشيات المتنفذة.في بغداد وبقية المناطق .وابعد عن ذلك التيار الصدري .وبكل الأحوال لن يكونوا سنة العراق الذين تذوقوا المر من احتلال العم سام .وخاصة ان مدنهم مدمرة بفعل الحروب الداخلية بسبب داعش وغيرها.إيران انتصرت في العراق. ومعها شريحة كبيرة من العراقيين .أخشى أن يطالب أحدهم بانتصار تركيا في سوريا. هذا لن يحصل لأن السيد أردوغان يعرف تماما كم من وثيقة سرية وقعها مع الرئيس بوتين بشأن سوريا .فهو يعرف تماما تخليه عن المعارضة المسلحة .في المقابل تتخلى روسيا عن دعم ولادة دولة كردية على حدوده ..
حسن واحد بيكفي، لماذا اثنين؟!
ليس دفاعا عن الأمريكان أو غيرهم , لكن عندما نتحدث عن إسقاط صدام واحتلال العراق لأدري لماذا نغيب دور الدول العربية التي ساهمت في إسقاطه ؟ لو هذه الدول ” الشقيقة ” اجتهدت وفكرت وحللت واستنتجت إستنتاجا سياسيا عقلانيا مافعلت .
سيناريو : الدول العربية الشقيقة تدعو لإجتماع طارئ للجامعة العربية , عقول متنورة ذكية تلمح لمخاطر مابعد الإطاحة بالنظام , استنتاج وقرار ” الإعلان للعالم وللأمريكان عن تخوفها الكبير مما هو آت بوجود إيران وتاريخها القديم فيما يخص العراق, الإعلان صراحة وبدون لبس بعدم المشاركة في هذه الحرب, ( إن غابت الجرأة , فليفعلوا كما تفعل الكائنات التي لاتشعر بمدى قوتها فتحتمي ببعضها البعض وبقرار الجماعة ) لكانت الصورة ربما تختلف اليوم أو على الأقل تكون قد قامت بما عليها من واجب ولاذنب عليها.
لماذا تقف إيران في وجه الأمريكان فيما لايعجبها , ولماذا لايفعل العرب بالمثل بدءا في حدود العملية الدبلوماسية على الأقل, لايجب أن النسيان أو التغاضي عن دور الدول العربية ” الشقيقة ” في إيصال العراق إلى ماهو عليه, فقط من أجل المصداقية لا إلا.
إيران إنتصرت على أمريكا في العراق بدون جهد كبير٠ لا أعتقد أن هذه المعلومات الأمريكية (إن كانت صحيحة !!!) قد تخفى على كومة تربطها صلات قوية بإيران٠ يجب على الذين يذرفون دموع التماسيح على سنة العراق أن يعلموا ، أن المواطن العربي يدرك جيدا ٱنهم هم من أوصلوه إلى هذه المأساة عندما فتحوا أراضيهم و أجوائهم و شيكاتهم لقوى الدمار والإستعمار٠ إيران لم تبذل الجهد الكبير؛ فالعراق سقط في يدها كتفاحة نيوتن
انا لاافهم سر الدفاع المستميت من نسبة معتبرة من الجزائريين عن ايران وساساتها؟ هل وقفت ايران معكم في حرب التحرير؟؟ وماذا كان سيكون مصيركم لولا وقوف الدول والدويلات العربية معكم في تلك الحرب؟ او ربما انت من البعض الذي يريد تصفية الحساب مع ذلك الموقف وتفضل ان تكون الجزائر فرنسية وتضحى انت مواطن “”فرنسي””؟
والله لم يات استقلالنا الا بتضحيات شهدائنا و صمود شعبنا ولم يستشهد اي عربي على ارضنا و البينة على من ادعى.ووالله و بالله و تالله لو عولنا على العرب لباعونا و لكنا لنزال اتحت الاستعمار الى اليوم
احسنت ياحسنين عمر..عين الصواب.
العبادي يلعب دوره بكفاءه عالية…ويستغل امريكا للتخلص من تهديد (الدولة الاسلامية) وبعدها لكل حادث حديث واعتقد بقوة انه سيستقيل لمصلحة “”رئيس وزراء”” ولاؤه لايران لااكمال سحق العراق….انتظروا ماسيحصل بالموصل.
لماذا نلوم ايران .الدول الخليجية..هي من ساعد على تدمير
العراق.نلوم ايران في كل شي.ايران تبحث عن مصالحها .
نحن لا نبرئ اَيران.نحن دمرنا العراق. ونقول الشيعه ذهبوا الى ايران.لم تفتح قلوبنا .لاخوتنا الشيعة.
يجب مراجعة الذات.