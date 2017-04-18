سعد المجرد يشعل مواقع التواصل بأول كليب له مع والديه بعد الإفراج عنه

باريس ـ فاجأ الفنان المغربي سعد المجرد جمهوره بنشر أول كليب جمعه بوالديه الفنان البشير عبدو والفنانة نزهة الركراكي، بعد إطلاق سراحه، أطلق عليه اسم “إليكم”

الفنان المغربي وجه رسالة لجمهوره، قال فيها: “هذا الفيديو صنع خصيصا من أجلكم متابعى الأعزاء.. والداى وأنا لا نستطيع أن نجد كلمات لشكركم لحبكم ودعمكم أنتم أريتمونا ذلك فى أعصب لحظاتنا.. أنعم الله عليكم جميعا”.

وكان سعد المجرد قد احتفل بأول يوم خارج السجن بجولة مفتوحة مع أصدقائه ووالديه في شوارع باريس، وقد تبادل أصدقائه ومحبيه صوراً ومقاطع فيديو للمعلم ظهر فيها وهو يرقص احتفالاً بإطلاق سراحه المؤقت، وقد بدا فاقداً الكثير من وزنه وبلحية كثيفة.

يُذكر أن سعد المجرد ممنوع من السفر خارج باريس حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني.