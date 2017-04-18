الفنانة اللبنانية نهوى تنفي خطبتها لولي عهد دبي

دبي ـ انتشر في الأيام الماضية خبر خطوبة الفنانة اللبنانية نهوى، من ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقد ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى المكتب الإعلامي لنهوى، الخبر في بيانٍ صحافي، وجاء فيه أنّ المنتج عصام شعبان أكّد الخبر عندما هنأ نهوى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتمنى لها دوام السعادة وطول العمر، مؤكّدةً بأنّ حسابها تم اختراقه وتم الكتابة عليه بدون علمها أو إرادتها. يُذكر أن نهوى هي لبنانية وإسمها الحقيقي إليان بعيني.