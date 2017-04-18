محامو الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل يقاطعون محاكمها

رام الله- د ب أ- قرر محامو الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل الثلاثاء مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على عزل أسرى مضربين ورفض زيارة المحامين لهم.

وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني إن محاميي المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى سيقاطعون المحاكم الإسرائيلية حتى إشعار آخر.

وذكر البيان أن الخطوة “تأتي احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية القمعية من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم وحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم”.

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين شرعوا ابتداء من الأثنين بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن 1100 أسير فلسطيني يشاركون في الإضراب وتوعدت بإجراءات انضباطيه ستتخذ فورا ضدهم.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي لها، بتصريحات الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي دعا إلى تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من “بطش” السجان الإسرائيلي.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد عن 6500 أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.