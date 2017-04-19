الشرطة السعودية تلقي القبض على مصري تحرّش بمذيعات”ام بي سي”على الهواء
الرياض ـ لم ينجُ وافد مصري (47 عاماً)، مقيم بالسعودية، من تحرشاته بمذيعاتام بي سي، على الرغم من استخدامه رقماً مجهولاً، فالأمر الذي زاد على حده بالنسبة للمذيعات دفعهن لتقديم بلاغ بذلك للسلطات الأمنية التي ألقت بدورها القبض عليه مساء الأحد الماضي.
وقد اعتاد الوافد الاتصال بهن في برامج وأوقات مختلفة، مستخدماً ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، بحسب عاملين في الإذاعة، وحسبما ذكر موقع “هفنغتون بوست عربي “.
وهو الأمر الذي فسره ياسر الشمراني، مذيع في”ام بي سي” fm ويدير شؤون الإذاعة، بانه “إعجاب بشكل مبالغ بأصوات المذيعات حيث أنه لا يتصل إلا بتلك التي تقدمها أصوات نسائية”، وأضاف أن “يبدو أن لهذا الوافد مشكلة نفسية، لكنني لا أعلم بالضبط ما السبب الذي دعاه لهذا الأمر”.
ولفت الشمراني إلى أن البعض يعتقد أنه سوف يفلت من العقوبة حين يتصل بالإذاعة مستخدماً رقماً مجهولاًموضحاً أن “السلطات الأمنية قادرة على تحديد مكان الشخص وضبطه عبر شريحة الجوال”.
وهذا بالفعل ما قامت به إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، والتي استطاعت تحديد موقع الوافد بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة شرطة ومحافظة الطائف، وأوقفته لاستكمال إجراءات التحقيق، وتطبيق نظامَي مكافحة الجرائم المعلوماتية، والإجراءات الجزائية بحقه كما ورد في بيان صادر عن الناطق الإعلامي بشرطة الرياض.
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- ربما في استطاعة البشر ان ” يعالج ” أغلب الأمراض النفسية والإجتماعية التي تسيئ للناس ، لكن ” مرض ” التحرش يدخل في صميم التركبة الجينية لخلق الله . وحيث كل ما من شأنه ” زوجين ” ( حيوان مثلا ) يتحرش على الآخر . التحرش مقبول إن كان بقدة الملح في الطعام . وكل أنثى تعمل كمذيعة فنانة ، مغنية أو مساعدة اجتماعية حتى (…) ، ستكون معرضة للتحرش الجنسي . ويحدث أن تعمل سيدة ما بتحريك ترسنتها الأنثوية (….) حتى الآشعوريا . هناك بعض التناقض في الأمر ، حيث في المجتمعات الغربية مثلا ، يعملون على أن ” تحرر ” المرأة نفسها من قيود المجتمع المحافظ (…..) ، وتعبر عن أنثويتها نهارا جهارا ، لكن في المقابل يحكون عن حماية المراة وعدم التحرش بها . فأين نحن من مبدء : ? how much is enought . شخصيا أعتقد ان السيدة التي تشتغل خارج البيت العائلي ، وتتحفظ عن بعض التصرفات الجاذبية ، فأنها لن تكون بالضرورة معرضة لعمليات التحرش . وطبعا من صميم الأنثى ان تكون جذابة. وإلا فإنها ستموت كما تموت الورود الغير مسقية ، الغير معتنات بها . فمثلا في حضارة إسبانيا الإجتماعية ، – وإسبانيا بلد غالبا ما يكون الطقس فيها حارّ ، إن لم نقول معتدلا – في حضارة الإسبان أن تخرج العائلات ليلا لتتجول في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل . ويحدث أن بعض الشابات إن لم يتحرش بهن الشبان ، يغادرن الشارع وهن يبكون باعتقادهن ، ” غير قادرات على جلب الإعتبار ” ….
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