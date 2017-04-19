الشرطة السعودية تلقي القبض على مصري تحرّش بمذيعات”ام بي سي”على الهواء

الرياض ـ لم ينجُ وافد مصري (47 عاماً)، مقيم بالسعودية، من تحرشاته بمذيعاتام بي سي، على الرغم من استخدامه رقماً مجهولاً، فالأمر الذي زاد على حده بالنسبة للمذيعات دفعهن لتقديم بلاغ بذلك للسلطات الأمنية التي ألقت بدورها القبض عليه مساء الأحد الماضي.

وقد اعتاد الوافد الاتصال بهن في برامج وأوقات مختلفة، مستخدماً ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، بحسب عاملين في الإذاعة، وحسبما ذكر موقع “هفنغتون بوست عربي “.

وهو الأمر الذي فسره ياسر الشمراني، مذيع في”ام بي سي” fm ويدير شؤون الإذاعة، بانه “إعجاب بشكل مبالغ بأصوات المذيعات حيث أنه لا يتصل إلا بتلك التي تقدمها أصوات نسائية”، وأضاف أن “يبدو أن لهذا الوافد مشكلة نفسية، لكنني لا أعلم بالضبط ما السبب الذي دعاه لهذا الأمر”.

ولفت الشمراني إلى أن البعض يعتقد أنه سوف يفلت من العقوبة حين يتصل بالإذاعة مستخدماً رقماً مجهولاًموضحاً أن “السلطات الأمنية قادرة على تحديد مكان الشخص وضبطه عبر شريحة الجوال”.

وهذا بالفعل ما قامت به إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، والتي استطاعت تحديد موقع الوافد بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة شرطة ومحافظة الطائف، وأوقفته لاستكمال إجراءات التحقيق، وتطبيق نظامَي مكافحة الجرائم المعلوماتية، والإجراءات الجزائية بحقه كما ورد في بيان صادر عن الناطق الإعلامي بشرطة الرياض.