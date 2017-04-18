إعلامية تتحرش بباسم يوسف: الحرام حلو

لندن ـ أثارت الإعلامية رنا هويدي غضب واستياء الجمهور بنشر صورة لها مع الإعلامي باسم يوسف عبر موقع “أنستغرام”.

رنا علقت على الصورة التي نشرتها وقالت: “باسم يوسف أنا عارفة إن الشرع محللك مثنى وثلاث ورباع وأنا مش مرتبطة وأظن الرسالة وصلت، ملحوظة الحرام حلو برضه عادي يعني”.

مذيعة قناة “إم بي سي” سبق وأغضبت الجمهور بتدوينة: “الدول مثل إيران، السعودية، مصر التى تطلق على نفسها إسلامية هى أكثر دول فيها نسبة اغتصاب وتحرش”.