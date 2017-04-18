الداعية عائض القرني: لم اشتر ناقة بأربعة ملايين ريال
Apr 18, 2017
الرياض ـ ندد الداعية السعودي الشهير الشيخ عائض القرني بمن أسماهم “دراويش أهل السنة” الذين يصدقون ويتداولون الكذب الصادر عن من أسماهم بـ”أذناب إيران”.
وتحدث القرني في تغريدات متواصلة له عن دور “أذناب إيران” في ترويج الأكاذيب عن علماء اهل السنة.
وكان القرني يرد بذلك على ما وصفه بـ”كذبة” انه اشترى ناقة بأربعة ملايين ريال سعودي من مزاد علني.
ووصف القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الشخص الذي نشر تلك المعلومات بأنه كذّاب، قائلاً: “الذي نشر هاشتاق أنني اشتريت ناقة بأربعة مليون ريال كذاب أشر مفتري، اللهم إنّا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره”.
وافاد المحامي ماجد قاروب أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مصدرها “أذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش أهل السُنّه”، على حد تعبيره وفقا للتغريدة التي اعاد القرني نشرها.
” وافاد المحامي ماجد قاروب أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مصدرها “أذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش أهل السُنّه ” إهـ
الإشاعات لها فائدة واحدة وهي تذكير الجمهور بالشخص المشهور ! لا تزعل يا شيخ
ولا حول ولا قوة الا بالله
كلما وقعت حادثة حتى ولو كانت كلامية لشيخنا عائض القرني الا واشار دون ان يتاكد من مصدرها الى – المجوس – و-ادناب ايران-
وغيرها من المسميات الطائفية والمدهبية التي لا تليق بمن يفترض فيه انه عالم دين يجب عليه ان يكون قدوة ومثالا للمسلمين فمتى يشفى امثال الشيخ من العقدة الايرانية؟ ومتى تصفى القلوب التي في الصدور؟ ومتى تعود البوصلة تجاه كيان الارهاب الصهيوني بدل الجار الايراني المسلم؟
كلمة حق يجب أن تقال
أي شخص يتحدث باسم الدين ينال حصانة وشبه قداسة بغض النظر عن أفعاله
غريب وعجيب أمر المسلمين
هذا الرجل قام بانتحال (حتى لا نقول سرق) كتاب كامل ونسبه لنفسه وأثبتت المحكمة ذلك وحكمت عليه بدفع غرامة
كيف ما زال الناس يستمعون إليه ويصدقونه ويأخذون عنه الدين
نحن بحاجة لابن خلدون آخر معاصر لنا ليفسر هذه التناقضات المعيبة اللتي تحصل في مجتمعاتنا
الحليم ما زال حيرانا …..واعجبي …!!!!