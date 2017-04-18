﻿«أبو عزرائيل»: «دواعش» الشيعة هدموا بيتي في بغداد

لندن ـ « القدس العربي»: اتهم القيادي في ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، والمتحدث باسم ميليشيا «كتائب الإمام علي»، أيوب الربيعي، المعروف بـ»أبو عزرائيل»، «دواعش» الشيعة بهدم منزله في بغداد. فقد نشر، مساء أول أمس الاثنين، مقطعا مصورا عبر حسابه في «فيسبوك» يتحدث فيه عن هدم بيته في شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد.

وشرح تفاصيل الهدم على يد فرق من أمانة العاصمة، ترافقهم قوة عسكرية من قيادة عمليات بغداد، على اعتبار أنه متجاوز على أرض تابعة للدولة، وبني دون ترخيص.

ووصف القيادي في «الحشد»، أمينة بغداد، ذكرى علوش، وقائد عمليات بغداد السابق عبد الأمير الشمري، بـ»الدواعش»، لأنهما هدما بيته «وهذا دليل على أن الدواعش دخلوا من الشيعة لهدم بيت أبو عزرائيل حتى يكسرونا».

وتساءل: «هل هذا هو كرمكم للمجاهدين؟ أنا أبو عزرائيل هكذا فعلوا معي، فكيف تفعلون بالفقير؟».

وكان أبو عزرائيل قد ذكر في وقت سابق أن بيته تم هدمه في بغداد، عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا القيادي في «الحشد» من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التصريحات التي يطلقها، وهو متهم من قبل منظمات حقوقية بتنفيذ « جرائم حرب». ففي منتصف آب/أغسطس 2015، تداولت مواقع التواصل فيديو عن صفحته يظهر قيامه بحرق رجل معلق من أطرافه.