﻿صورة لبن لادن في احتفالات للطلبة تثير جدلا في تونس

تونس ـ «القدس العربي»ـ من حسن سلمان: قررت وزارة التربية التونسية فتح تحقيق حول رفع صورة لزعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن، وشعارات تمجّد الإرهاب، خلال الاحتفال باختبار مادة التربية الرياضية للشهادة الثانوية، أو ما يسمى في تونس بـ»دخلة الباك سبور». وأكدت أنها ستحاسب المسؤولين عن هذا الأمر، داعية في الوقت نفسه، إلى عدم «تهويل» الأمر من قبل وسائل الإعلام.

وأثار فيديو لـ»دخلة الباك سبور» في أحد معاهد ولاية «القصرين»(غرب) تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث أظهر رفع عدد من الطلاب لافتة ضخمة تحمل رسما لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، وإلى جانبها تجسيم لبرجي التجارة العالمية في نيويورك على خلفية لعلم الولايات المتحدة، في إشارة إلى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ودُوّن أسفلهما باللغة الإنكليزية عبارة ”لن ننسى أبدا ”، إضافة إلى شعارات أخرى تمجّد الإرهاب.

وأكد مسؤول في وزارة التربية أنه تم فتح تحقيق في الحادثة لمحاسبة المتورطين فيها، لكنه اعتبر أنه تم تهويل الأمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ»طيش شباب» ومحاولة للاستفزاز وليس محاولة لتمجيد الإرهاب أو رموزه.

وعادة ما تثير «دخلة الباك سبور» الجدل في تونس، حيث رفع طلاب المعهد الثانوي في منطقة «حومة السوق» في جزيرة جربة (جنوب شرق) شعاراً شبيهاً بشعار الحزب النازي في احتفالات العام الماضي، وهو ما أثار استياء لدى المواطنين اليهود القاطنين في الجزيرة الذين حذروا من أثرها على الموسم السياحي في إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في البلاد.