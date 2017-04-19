إقرار التعديلات الدستورية في تركيا… Apr 19, 2017 إقرار التعديلات الدستورية في تركيا… Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير2
ليست مجرد ( تعديلات ) بل انقلاب كامل برؤية مقبولة من دون مواجهات كبرى.إنه انقلاب على ميراث كمال أتاتورك.بل هوأذكى انقلاب من دون دماء ولا مواجهات ساخنة مباشرة.يبدوأنّ الرئيس أردوغان مصرّعلى إزالة الكمالية العلمانية وفق رؤيته الأيدلوجية التي يؤيدها غالبية الأتراك الآن.لقد بدأ العدّ التنازلي وسنرى تباعاً (زوال) صورة كمال أتاتورك عن المواقع الرسمية حتى تختفي عن الأنظار؛ بعد انتخابات عام 2019 أي مرورقرن كامل على نهاية الحرب العالمية الأولى التي ظهرت فيها قيادة أتاتورك…وليس أمام أردوغان إلا البديل الاقتصادي نحومزيد من الرفاهية لبناء رصيد إيجابي موازي للبديل ( الميراثي ) مشفوعاً برصيد أمني للداخل.من هنا سيكون العمودان القادمان لسياسة الرئيس أردوغان الاقتصاد والأمن.وهما لن يتحققا إلا بالاتجاه شرقاً وليس غرباً ؛ مع توازن في العلاقات والتفاهمات والمصالح بين روسيا بوتين وأمريكا ترامب.