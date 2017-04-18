ملك المغرب في كوبا والولايات المتحدة… ولا لقاء مع ترامب أو كاسترو
حسين مجدوبي
مدريد – «القدس العربي» : لم تحدث المصالحة المغربية – الكوبية بعد الزيارة الخاصة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى كوبا، كما لم تشهد العلاقات بين الرباط وواشنطن تطوراً وقفزة نوعية بعدما لم يحدث اللقاء الذي جرى الحديث عنه كثيراً بين الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتاد الملك ممارسة استغلال عطله الكثيرة في لقاء بعض زعماء الدول كما حدث في تركيا منذ سنة ونصف السنة عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن يحدث أن لا يتم اي لقاء كما حدث السنة الماضية عندما زار هولندا ولم يلتق ملكها.
ويتكرر السيناريو نفسه هذه الأيام في القارة الأمريكية. فقد قام الملك بعطلة مثيرة منذ قرابة أسبوعين عندما اختار كوبا التي تعد من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو. وتحدثت الصحافة المقربة من القصر عن دبلوماسية صامتة بعيدة عن أعين المراقبين لتطبيع العلاقات، لكن لم يحصل أي لقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الكوبي راوول كاسترو، بل اقتصرت اللقاءات على الهيئة الأمنية من الجانبين لتأمين عطلة الملك.
ولكي لا تترك شكاً في موقفها من الصحراء، قامت كوبا بإرسال سفيرها المعتمد في الجزائر، وفق الصحافة الإسبانية، الى مخيمات تندوف للتأكيد على استمرار الدعم الكوبي لجبهة البوليساريو.
وكان الملك قد حجز فندقاً كاملاً في العاصمة هافانا ليقضي عشرة أيام، لكنه اقتصر على خمسة أيام وانتقل الخميس الماضي الى ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. ونقلت الصحافة المقربة من القصر وبعض الصحف الصادرة في فرنسا مثل جون أفريك التي تنفرد بالكثير من الأخبار الآتية من محيط الملك بوجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك محمد السادس. وأكدت جريدة كونفدنسيال الإسبانية ان أحد أعضاء طاقم الرئيس الأمريكي وهو وليد فارس من أصول لبنانية هو الذي أقنع محيط الملك بترتيب اللقاء، لهذا انتقل الملك من كوبا الى ميامي.
ورغم قضائه نهاية الأسبوع في ميامي، لم يبرمج دونالد ترامب اي لقاء مع ملك المغرب، وعادت الصحافة المغربية لتبرر أن الملك في عطلة وليس في زيارة عمل، بينما ذهبت أخرى الى الحديث عن احتمال لقاء في البيت الأبيض.
ولم ينتقل الملك الى فلوريدا بطائراته الثلاث التي اعتاد السفر بها وبحاشية تتكون من المئات بل فقط رفقة مجموعة صغيرة لأن الباقي لا يتوفر على تأشيرة الدخول الى الأراضي الأمريكية، وهذا يعني أن لقاء مع ترامب كان وارداً. وأكدت مصادر عليمة بالسياسة الخارجية للرئيس ترامب لـ»القدس العربي» أن هذا الأخير لا يمكنه استقبال اي مسؤول دولي قدم الى الولايات المتحدة من الأراضي الكوبية في وقت يرغب فيه بتطبيق سياسة متشددة تجاه كوبا عكس سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الذي زار الجزيرة وبدأ صفحة جديدة.
حسين مجدوبي
1- لا توجد طبول بكوبا كما بأفريقيا
2- ترامب لا مصلحة له بالمغرب
3- ما هذا البذخ للملك بالخارج؟
4- متى سينتهي تقديس الملوك
ولا حول ولا قوة الا بالله
إذا استمر زعماء الأمة على هذا المنوال فسيأتي يوما تنفر حتى الغربان و البوم من لقائهم……………صدق جدي رحمه الله عندما كان يقول ” عز نفسك تجدها “
كوبا ليست السينغال أو كوت ديفوار ، كوبا بلد ثوري لم يركع رغم الحصار الذي فرضته أمريكا عليه لاكثر من ٦٠سنة وبقي محافظا على مبادئه ومواقفه لنصرة الشعوب المظلومة فكيف ينتظر منها أن تغير موقفها لمجرد زيارة عادية لملك غير مرغوب فيه ، أما بالنسبة لترامب فانه لم ينس الدعم المالي للمغرب لحملة هيلاري كلينتون والتي لم تمض عنها مدة طويلة
لست أدري لماذا بعض الاعلاميين في بلداننا العربية يعتقدون أن مجرد زيارة أو لقاء أو مأدبة عشاء قد تغير مواقف سياسية لدولة
وكان الملك قد حجز فندقاً كاملاً ! في العاصمة هافانا ليقضي عشرة أيام، و هكذا اموال الشعب المسكين تذهب فى الاستجمام و العطل الكثيرة ! والله المستعان
ممكن ان يكون العاهل المغربي التقى سرا مع رئيس الكوبي و الامريكي و بعيدا عن اعين الصحافة . العاهل المغربي ذهب الى كوبا بشكل مفاجئ يعني هناك شيئ حدث في كوبا بين الكوبيين و المغاربة و الطائرة التي اقلت العاهل المغربي من كوبا الى ميامي في امريكا هي طائرة سعودية تعود للعاهل سعودي سلمان بن عبد العزيز و نائب الرئيس الكوبي كان في زيارة لسعودية في نفس الوقت الدسي كان فيه العاهل المغربي في كوبا هناك شيئ يطبخ في الخفاء لصالح العلاقات المغربية الكوبية
هذا الملك لم يحترم شخصيته كملك و حاول الارتماء في حضن ترامب بطريقة مذلة لكل الشعوب العربية قاطبة فكيف يجري وراء ترامب و يتبعه الى حيث يقضي اجازة نهاية الاسبوع في ميامي و في النهاية يلطمه في وجهه.
يبدوا ان تمويل حملة كلينتون الانتخابية من طرف ملك المغرب جاء موعد و فرصة للانتقام منها من طرف ترامب .
الا يدري ملك المغرب بعقلية رعاة البقر في الانتقام و الاذلال باعدائهم في افلام الكوبوي ,?
قطع زيارته لكوبا و طار الى فندق بجوار منتجع ترامب في ميامي لعله يستقبله لكن في النهاية تلقى رفضا من ترامب لاستقباله و هي اشد مذلة لملك عربي عبر التاريخ .ذهبت الكرامة العربية و اصبح الحكام العرب يهانون لانهم هم من اذلوا انفسهم
مجلس الامن سيناقش القضية الصحراوية نهاية الشهر و فرنسا ستلتزم الحياد بعد ان وجهت لها الجزائر انتقادات لاذعة في عرقلة تطبيق قرار الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و الولايات المتحدة الامريكية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و تنتقد انتهاكات المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة كل هذه العوامل دفعت ملك المغرب لمحاولة التقرب من ترامب لتخفيف الضغط على المغرب من القضية الصحراوية لكن الادارة الامريكية لا تخفى عليها نوايا المغرب السيئة في هذه المحاولة الفاشلة لهذا رفضت استقباله .الان المغرب اعاد كل المكون السياسي لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورصو بعد ان اقسم بانها لن تعود و انسحب من الكركرات التي حاول احتلالها لكن البوليزاريو كانت له بالمرصاد