المغرب يعيد 12 موظفاً دولياً لبعثة المينورسو
عبد الحميد صيام
وأضاف دوجريك في المؤتمر الصحافي اليومي: «قال لنا زملاؤنا في إدارة عمليات حفظ السلام اليوم إن اثني عشر من موظفي بعثة المينورسو السبعة عشر الذين لم يسمح لهم قبل ذلك بالعودة، قد وصلوا إلى العيون خلال اليومين الماضيين كما سيصل موظف آخر خلال يوم، ويتم الآن إكمال الإجراءات الإدارية لعودة أو إعادة توظيف أو تقاعد الموظفين الأربعة المتبقين».
ويستعد مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لبحث تقرير الأمين العام الجديد حول ملف الصحراء الغربية والذي سيطرح فيه مجموعة أفكار تتعلق بإعادة تفعيل المحادثات على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة ومصير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» بعد الأزمة التي تفجرت بين المغرب والأمين العام السابق، بان كي مون، عندما زار مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين في 6 آذار/مارس 2016 ووصف وجود المغرب في الصحراء بأنه «احتلال». قام المغرب بعدها بقطع علاقاته مع الأمين العام ومبعوثه الخاص للمنطقة، كريستوفر روس، وطلب تقليص عدد موظفي المينورسو المدنيين إلى الحد الأدنى. كما يتضمن التقرير حسب معلومات «القدس العربي» رغم أن التقرير لم يوزع بعد على ممثلي الصحافة المعتمدة، اقتراح الأمين العام ديناميات جديدة لتفعيل الحل السياسي إنطلاقا من الواقعية السياسية ومبادئ القانون الدولي وروح التوافق بين الأطراف المعنية.
ويتضمن التقرير إشارة إلى الأزمة التي أثيرت في منطقة الكركرات بعد أن بدأ المغرب يفتح طريقاً نحو حدوده مع موريتانيا بهدف محاربة التهريب الأمر الذي إستدعى البوليساريو إلى تحريك دوريات عسكرية من جهتها نحو المنطقة حيث تشكل وضع جديد وضعت فيه قوات الطرفين وجهاً لوجه وهو ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن يصدر بياناً يوم 25 شباط/فبراير الماضي يطالب فيه بضبط النفس وعدم إتخاذ أي إجراء يغير الوضع القائم واحترام قرار وقف إطلاق النار لعام 1991. وقد اتخذ المغرب في اليوم التالي قراراً أحادياً بسحب قواته من منطقة الكركرات. ويرحب الأمين العام في تقريره بهذه الخطوة ويطالب البوليساريو باتحاذ خطوة مماثلة وعدم التعرض لحركة أفراد بعثة المينورسو في أداء مهماتها في المنطقة.
ومن الملاحظ أن مجلس الأمن غير موحد في معالجة هذا الملف حيث ظهر الانقسام حول موضوع أزمة طرد موظفي المينورسو والتوتر في منطقة الكركرات فقد ظل مجلس الأمن غائباً دون أن يصدر أي بيان يعبر عن موقف موحد تجاه هذه التطورات أمام دعم فرنسي قوي للموقف المغربي مقابل تعاطف مع البوليساريو من ممثلي دول أمريكا اللاتتينية في المجلس، بوليفيا وأوروغواي، في حين تعترف إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، بالبوليساريو.
أما الموقف غير الواضح فهو لرئيسة مجلس الأمن وسفيرة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، والتي تدفع باتجاه مراجعة بعثات حفظ السلام الستة عشر كافة قياساً بالأهداف التي أقيمت من أجل تحقيقها وما إذا كان هناك ضرورة لتقليص أو إنهاء مهماتها أو إدخال تعديلات أساسية على ولاياتها.
وفي تطور آخر، عرض الممثل الخاص للأمين العام إلى الصحراء العربية، كريستوفر روس، يوم 7 آذار/مارس الماضي استعداده للاستقالة من مهتمه بعد ثماني سنوات دون تحقيق اختراق يذكر رغم جولات الحوار المباشر التي عقدها بين الطرفين.
وكان المغرب قد قاطع تواصله مع روس منذ عام 2012 واعتبره «شخصاً غير مرغوب فيه» عام 2012 بسبب ما وصفه بتصريحات تشير إلى انتهاكات قام بها المغرب تتعلق بحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية. وقد رفض المتحدث الرسمي دوجريك أن يفصح عن المرشح الجديد للأمين العام لتولي هذا الملف قائلاً إن هناك عدداً من المرشحين وعندما يتم التوافق على مرشح واحد ويعرض على مجلس الأمن للاعتماد سنعلن عنه في حينه.
ومن المقرر حسب جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر أن يتم التصويت يوم الخميس في الـ27 من نيسان/أبريل الحالي على قرار جديد يدعو إلى تمديد بعثة الصحراء الغربية لغاية 30 نيسان/أبريل 2018.
قالوا لنا وأقسموا أن طرد المغرب لبعثة المينورسو قرار سيادي لا رجعة فيه.. ولكن بم يختلف الوضع كثيرا برجوعها فمادامت ماما فرنسا تغطيهم تحت جناحها فلا مخاوف جدية على القضية الوحيدة التي تؤرق دبلاماسيتهم منذ 40 سنة..
ويبقى السؤال ما هو السر خلف السند الفرنسي الدائم والقوي لمستعمرته السابقة؟؟ وما هو الثمن الذي تتقاضاه فرنسا لأجل ذلك؟؟
متأكد أنا أن سر العلاقة بريئ تماما.. (بالطبع فإن الجار الشرقي الحسود بدعمه للصحراويين يبحث عن منفذ على الأطلسي لأسباب واضحة لا يعرفها سوى الاخوة في المغرب)
خلف كل تلك الفسيفساء من علاقات الاخوة والعداء والتحالفات البريئة سيبقى الشعب الصحراوي موجودا على أرضه كره من كره.
طرد المغرب لبعثة المينورسو قرار سيادي لا رجعة فيه.. ولكن بم يختلف الوضع كثيرا برجوعها فمادامت ماما فرنسا تغطيهم تحت جناحها فلا مخاوف جدية على القضية الوحيدة التي تؤرق دبلاماسيتهم منذ 40 سنة..
ويبقى السؤال ما هو السر خلف السند الفرنسي الدائم والقوي لمستعمرته السابقة؟؟
المغرب الان ينبطح انبطاحا ملحوضا مع توقيت مناقشة احتلاله للصحراء الغربية لان كل الدول العظمى تتفق على تقرير المصير للشعب الصحراوي و اصبح المغرب مدان قاريا من الاتحاد الافريقي لاحتلاله ارض الصحراء الغربية و ملف الصحراء الغربية مدعم في مجلس الامن و سيتقرر الحل النهائي للقضية الصحراوية. الان ملك المغرب مستنفر في امريكا و اصبح يتبع خطوات ترامب حتى في اجازته الاسبوعية محاولا التقرب اليه لمساعدته في مجلس الامن لكن الادارة الامريكية تعلم علم اليقين بمخالفات المغرب في احتلال ارض غيره
يبدوا ان التغيرات الجيوسياسية ليست في صالح المغرب الولايات المتحدة اصبحت من داعمي الصحراء الغربية و فرنسا توقفت عن مساندة المغرب في مجلس الامن بعد ضغط رهيب من الجزائر التي هددت بتوقيف التعامل مع فرنسا اذا واصلت تدعيم المغرب في احتلاله للصحراء الغربية و فقد المغرب كل اوراقه للاحتفاظ بالصحراء الغربية حتى بعد انظمامه للاتحاد الافريقي لم يحقق شيئا بل زاد الضغط عليه و مطالبته بالانسحاب من ارض الصحراء الغربية
يبدوا ان الخوف و الفزع للنظام المغربي جعله يتراجع عن القرارات العنترية السابقة و منها طرد المكون السياسي لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورصو و حاول الاحتفاظ فقط بالمكون العسكري للبعثة التي تراقب وقف اطلاق النار لانه ادرك ان الضغط متواصل عليه من المجتمع الدولي و فشلت ادعائاته و اكاذيبه و تضليله و لم تعد تقنع احدا
الاستفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي اقترب موعده و حان وقت الحقيقة لينال الشعب الصحراوي حقوقه الكاملة في الاستقلال و بناء دولته المستقلة