﻿المغرب يعيد 12 موظفاً دولياً لبعثة المينورسو

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، أن عدداً من موظفي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) قد عادوا إلى مكان عملهم في العيون بعد سماح السلطات المغربية لهم بذلك.

وأضاف دوجريك في المؤتمر الصحافي اليومي: «قال لنا زملاؤنا في إدارة عمليات حفظ السلام اليوم إن اثني عشر من موظفي بعثة المينورسو السبعة عشر الذين لم يسمح لهم قبل ذلك بالعودة، قد وصلوا إلى العيون خلال اليومين الماضيين كما سيصل موظف آخر خلال يوم، ويتم الآن إكمال الإجراءات الإدارية لعودة أو إعادة توظيف أو تقاعد الموظفين الأربعة المتبقين».

ويستعد مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لبحث تقرير الأمين العام الجديد حول ملف الصحراء الغربية والذي سيطرح فيه مجموعة أفكار تتعلق بإعادة تفعيل المحادثات على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة ومصير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» بعد الأزمة التي تفجرت بين المغرب والأمين العام السابق، بان كي مون، عندما زار مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين في 6 آذار/مارس 2016 ووصف وجود المغرب في الصحراء بأنه «احتلال». قام المغرب بعدها بقطع علاقاته مع الأمين العام ومبعوثه الخاص للمنطقة، كريستوفر روس، وطلب تقليص عدد موظفي المينورسو المدنيين إلى الحد الأدنى. كما يتضمن التقرير حسب معلومات «القدس العربي» رغم أن التقرير لم يوزع بعد على ممثلي الصحافة المعتمدة، اقتراح الأمين العام ديناميات جديدة لتفعيل الحل السياسي إنطلاقا من الواقعية السياسية ومبادئ القانون الدولي وروح التوافق بين الأطراف المعنية.

ويتضمن التقرير إشارة إلى الأزمة التي أثيرت في منطقة الكركرات بعد أن بدأ المغرب يفتح طريقاً نحو حدوده مع موريتانيا بهدف محاربة التهريب الأمر الذي إستدعى البوليساريو إلى تحريك دوريات عسكرية من جهتها نحو المنطقة حيث تشكل وضع جديد وضعت فيه قوات الطرفين وجهاً لوجه وهو ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن يصدر بياناً يوم 25 شباط/فبراير الماضي يطالب فيه بضبط النفس وعدم إتخاذ أي إجراء يغير الوضع القائم واحترام قرار وقف إطلاق النار لعام 1991. وقد اتخذ المغرب في اليوم التالي قراراً أحادياً بسحب قواته من منطقة الكركرات. ويرحب الأمين العام في تقريره بهذه الخطوة ويطالب البوليساريو باتحاذ خطوة مماثلة وعدم التعرض لحركة أفراد بعثة المينورسو في أداء مهماتها في المنطقة.

ومن الملاحظ أن مجلس الأمن غير موحد في معالجة هذا الملف حيث ظهر الانقسام حول موضوع أزمة طرد موظفي المينورسو والتوتر في منطقة الكركرات فقد ظل مجلس الأمن غائباً دون أن يصدر أي بيان يعبر عن موقف موحد تجاه هذه التطورات أمام دعم فرنسي قوي للموقف المغربي مقابل تعاطف مع البوليساريو من ممثلي دول أمريكا اللاتتينية في المجلس، بوليفيا وأوروغواي، في حين تعترف إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، بالبوليساريو.

أما الموقف غير الواضح فهو لرئيسة مجلس الأمن وسفيرة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، والتي تدفع باتجاه مراجعة بعثات حفظ السلام الستة عشر كافة قياساً بالأهداف التي أقيمت من أجل تحقيقها وما إذا كان هناك ضرورة لتقليص أو إنهاء مهماتها أو إدخال تعديلات أساسية على ولاياتها.

وفي تطور آخر، عرض الممثل الخاص للأمين العام إلى الصحراء العربية، كريستوفر روس، يوم 7 آذار/مارس الماضي استعداده للاستقالة من مهتمه بعد ثماني سنوات دون تحقيق اختراق يذكر رغم جولات الحوار المباشر التي عقدها بين الطرفين.

وكان المغرب قد قاطع تواصله مع روس منذ عام 2012 واعتبره «شخصاً غير مرغوب فيه» عام 2012 بسبب ما وصفه بتصريحات تشير إلى انتهاكات قام بها المغرب تتعلق بحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية. وقد رفض المتحدث الرسمي دوجريك أن يفصح عن المرشح الجديد للأمين العام لتولي هذا الملف قائلاً إن هناك عدداً من المرشحين وعندما يتم التوافق على مرشح واحد ويعرض على مجلس الأمن للاعتماد سنعلن عنه في حينه.

ومن المقرر حسب جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر أن يتم التصويت يوم الخميس في الـ27 من نيسان/أبريل الحالي على قرار جديد يدعو إلى تمديد بعثة الصحراء الغربية لغاية 30 نيسان/أبريل 2018.